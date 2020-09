Der ADFC will wissen: Wie fahrradfreundlich ist Kleve?

Kleve. ADFC-Fahrradklima-Test 2020: Klever Bürger sollen sich im Internet beteiligen und Auskunft darüber geben, wie zufrieden sie mit dem Angebot sind.

Der Fahrradclub ADFC ruft gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium wieder hunderttausende Radfahrerinnen und Radfahrer dazu auf, die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu bewerten. Der Test hilft, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung zu erkennen.

Bürgermeisterin Sonja Northing bittet die Klever Bürgerinnen und Bürger um zahlreiche Teilnahme. „Fahrradfreundlichkeit ist ein echter Standortfaktor und ein Synonym für Lebensqualität geworden. Deshalb haben wir in Kleve für den Radverkehr in letzter Zeit eine Menge getan“, sagt Sonja Northing. „Die Stadt Kleve kann eine Menge an mobilitätsfreundlicher Lösungen vorweisen, wie bevorrechtigte Radverkehrsquerungen entlang der Europa-RadBahn, Planung von Radwegverbindungen und Bevorrechtigungen von Fahrradstraßen entlang von Radwegachsen, Fahrradparkanlagen wie die Bike & Ride-Anlage am Bahnhof und Öffentlichkeitskampagnen wie das kreisweites Stadtradeln“, zählt die Bürgermeisterin auf.

Pascale van Koeverden, Ansprechpartnerin für die Radverkehrsförderung in Kleve, betont: „Wir wollen das Radfahren attraktiver und sicherer machen, um damit mehr Menschen zum Umstieg zu motivieren – im Alltag und in der Freizeit. Unser Ziel ist es, die Radverkehrsförderung zu verbessern. Deswegen wollen wir wissen, wie die Bürger über die Fahrradfreundlichkeit ihrer Stadt denken. Kommen die Verbesserungen bei den Bürgern an? Was läuft schon gut – was nicht? Wir bitten alle Kleverinnen und Klever, sich ein paar Minuten für die Befragung auf www.fahrradklima-test.de zu nehmen.“

Bei der Online-Umfrage werden 27 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt – beispielsweise, ob das Radfahren Spaß oder Stress bedeutet, ob die Radwege von Falschparkern freigehalten werden und ob sich das Radfahren insgesamt sicher anfühlt. 170.000 Bürgerinnen und Bürger haben sich 2018 an der Umfrage beteiligt – 40 Prozent mehr als 2016. Sie haben 683 Städte und Gemeinden bewertet. Die Umfrage findet zwischen 1. September und 30. November 2020 über die Internetseite www.fahrradklima-test.adfc.de statt. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2021 präsentiert. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden nach sechs Einwohner-Größenklassen sowie diejenigen Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben.

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und findet in diesem Jahr zum neunten Mal statt. Wer Fragen hat: 02821/84 322 oder pascale.van.koeverden@kleve.de.