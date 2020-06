Dachstuhl in Kleve fing Feuer - Feuerwehr ist im Einsatz

An der Flutstraße in Kleve ist die Feuerwehr derzeit im Einsatz.

Kleve. An der Flutstraße ist es zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen kam niemand zu Schaden.

In Kleve ist es an der Flutstraße zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Die Feuerwehr ist aktuell im Einsatz, die Straße ist abgesperrt. Über die Nina-Warnapp wurde am Mittag in diesem Bereich vor Rauchgasen gewarnt. „Bitte begeben Sie sich im betroffenen Bereich sofort in geschlossene Räume. Schließen Sie vorsorglich Fenster und Türen und schalten Sie Klima- und Lüftungsanlagen ab.“ Die Rauchsäule war anfangs von Weitem zu sehen.

Die Flutstraße ist gesperrt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Doch der Rauch hat sich mittlerweile verzogen. Die Feuerwehr rückte mit drei Löschzügen aus, Kleve-Süd, Kleve-Stadt und Kleve-Kellen. Von den Körben zweier Drehleitern aus legten Wehrleute die C-Schläuche von oben auf den Brandherd an. Im Bürogebäude auf dem Gelände der Niederheinischen Maschinenfabrik (hinter Ipsen) hatte der Dachstuhl Feuer gefangen.

Im Gebäude steht viel Technik im Keller. So galt es, den Brandherd einzudämmen. Vorsorglich standen Rettungssanitäter bereit, doch nach aktuellen Erkenntnissen kam kein Mensch zu Schaden.

Wer zu Kaufland zum Einkaufen fahren möchte, Sollte den Zugang ab Klever Ring wählen, da die Flutstraße weiterhin gesperrt ist. Die Warnung vor Rauchgasen wurde in der Nina-Warnappp inzwischen wieder aufgehoben. (red / HoyHo)

Auf dem Flachdach schießen die Feuerwehrleute Wasserfontänen von den Körben aus aufs Dach des Bürogebäudes. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Wir aktualisieren diese Meldung.