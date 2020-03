Coronavirus: Ryanair-Flüge nach Italien ab Weeze gestrichen

Die Ankündigung der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair, bis zum 8. April alle Italien-Flüge auszusetzen, hat auch Auswirkungen auf den Flugbetrieb am Airport Weeze. Insgesamt 29 Abflüge werden in den nächsten knapp vier Wochen gestrichen, teilte der Flughafen auf NRZ-Anfrage mit. Die Regelung tritt am Freitag, 13. März, in Kraft.

Weniger Passagiere am Flughafen

Zunächst sind im Winterflugplan bis Ende März Verbindungen nach Bari und Palermo betroffen. Im Sommerflugplan, der anschließend gilt, fallen vorerst bis zum 8. April auch die Flüge von und nach Ancona, Cagliari, Girona, Pescara, Pisa und Rom aus.

„Am Flughafen sind dann weniger Passagiere, doch die Abläufe bleiben gleich, alle Positionen sind weiterhin besetzt“, sagte Holger Terhorst, Sprecher des Airport Weeze..