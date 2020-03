Coronavirus im Kreis Kleve: Fünf neue Fälle sind bestätigt

Kreis Kleve. Der Kreis Kleve hat fünf neue Coronavirus-Fälle bestätigt. Neun erkrankte Personen waren zuletzt im österreichischen Skiort Ischgl im Urlaub.

Das Coronavirus hat den Kreis Kleve erreicht – bislang gibt es zehn bestätigte Fälle (Stand Freitagmittag). Wir halten Sie in unserem Newsblog auf dem Laufenden.

Täglich gibt es neue Nachrichten zur Ausbreitung des Coronavirus – auch im Kreis Kleve. Gibt es neue Fälle? Wie reagieren Behörden? Was bedeutet das für das öffentliche Leben? In diesem Newsblog informieren wir Sie über die aktuelle Entwicklung in Kleve, Emmerich, Goch, Rees, Kalkar und dem Umland.

Coronavirus im Kreis Kleve: Die Entwicklung am 13. März 2020

11.20 Uhr: Im Kreis Kleve sind fünf weitere Fälle mit Corona-Infektion nachgewiesen worden. Eine Person wohnt in Kalkar, eine in Kerken, zwei in Straelen und eine in Wachtendonk. Insgesamt gibt es damit zehn bestätigte Corona-Fälle im Kreis Kleve. Neun der bislang infizierten Personen befanden sich – teilweise unabhängig voneinander – in Österreich im Ferienort Ischgl. Das Kreisgesundheitsamt kann nun wegen dieser Häufung den Ort Ischgl als Infektionsort bekanntgeben.

Alle Reiserückkehrer, die in den letzten 14 Tagen aus Ischgl und aus Italien in den Kreis Kleve zurückgekehrt sind und Husten, Halskratzen, Fieber oder Unwohlsein beklagen, sollen umgehend ihre Hausarztpraxis anrufen, bzw. am Wochenende die Telefonnummer 116 117. Wer aus diesen Gebieten zurückgekehrt ist und keine Symptome hat, sollte sich auf der Internetseite des Kreises Kleve informieren. Dort gibt es Verhaltensrichtlinien und Hinweise für Reiserückkehrer.

10.21 Uhr: Die Bürgermeister und und der Landrat haben entschieden, alle eigenen Events im Kreis Kleve bis auf weiteres abzusagen. Diese Regelung gilt spätestens ab Montag.

9.18 Uhr: Es hagelt weiter Absagen von Veranstaltungen im Kreis Kleve. Unter anderem hat sich die Stadt Goch entschieden, die trinationale Streicherakademie Stringtime Niederrhein abzusagen. Sie war für den 4. bis 12. April vorgesehen. 2021 soll die Veranstaltungsserie wieder wie gewohnt in der Woche vor Ostern stattfinden. Hier gibt es eine aktuelle Übersicht der abgesagten Veranstaltungen im Kreis Kleve.

8.26 Uhr: Kurzfristig muss die Josef-Lörcks-Grundschule in Kalkar den Unterricht aussetzen. „Leider wurde ein Elternteil unserer Schule positiv auf Corona getestet. In Absprache mit dem Gesundheitsamt und der Stadtverwaltung bleibt unsere Schule vorsorglich ab sofort bis einschließlich Dienstag, den 17. März, geschlossen“, teilt die Schule auf ihrer Homepage mit.

Coronavirus im Kreis Kleve: Die Entwicklung am 12. März 2020

17.30 Uhr: Kein Unterricht findet bis Montag, 16. März am Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern statt. Das teilte die Stadt am Nachmittag mit. „Es handelt sich hierbei um eine Vorsichtsmaßnahme. Es besteht die Möglichkeit, dass sich zwei Kinder des FSG mit dem Corona-Virus infiziert haben“, schreibt die Stadt auf ihrer Facebookseite.

17.18 Uhr: Die Wirtschaft im Kreis Kleve ist auch verstärkt von den Entwicklungen betroffen. Beim Verpackungsmaschinen-Hersteller MSK in Kleve gibt es in Teilen Auslieferungsprobleme. Bei der Gofa in Goch müssen Geschäftsreisen vom Mutterkonzern in den USA genehmigt werden. Und Probat in Emmerich reduziert die Reisetätigkeit aufs Nötigste.

17.14 Uhr: Die Niederlande kündigten drastische Maßnahmen an. Alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen sollen abgesagt werden. Museen und Konzertsäle werden geschlossen. Kranke Personen sollen zu Hause bleiben. Die Grenze zu Deutschland bleibt vorerst geöffnet. Aber man denke über Reisebeschränkungen nach, so Ministerpräsident Mark Rutte.

15.59 Uhr: Die Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft (KKLE) schränkt vorsorglich den Zugang zu ihren Einrichtungen für Besucher drastisch ein. In den vier Krankenhäusern in Kleve, Goch, Kevelaer und Kalkar sind ab dem heutigen Donnerstag um 21 Uhr keine Patientenbesuche mehr möglich, teilt die KKLE mit. Nur der Besuch schwerstkranker Patienten sei nach individueller Absprache weiterhin möglich. Auch die Seniorenpflegeeinrichtungen des Katholischen Alten- und Pflegehilfenetzwerkes am Niederrhein (KAN) unterbinden den Besuch der Bewohnern.

15.17 Uhr: Das Coronavirus bereitet auch den Unternehmen im Kreis Kleve Probleme – das Wunderland in Kalkar gerät sogar in Bedrängnis. Geschäftsführer Han Groot Obbink spricht von Umsatzeinbußen von rund 600.000 Euro.

15 Uhr: Den Profifußball hat das Coronavirus längst erreicht – doch was passiert mit der Saison im Amateurfußball? Noch wird am Niederrhein gespielt. Doch wie wird gewertet, würde die Saison beendet?

14.25 Uhr: Das Collegium Augustinianum Gaesdonck in Goch hat in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Kleve beschlossen, vorsorglich den Schulunterricht und das Tagesinternat am Donnerstag nach der sechsten Unterrichtsstunde sowie am Freitag, 13. März, und Montag, 16. März, auszusetzen. In einem Elternbrief teilte die bischöfliche Bildungseinrichtung mit, dass es im familiären Umfeld eines der Schulkinder einen Patienten mit Nachweis einer Coronavirus-Infektion gebe. Laut Gaesdonck zeigt das Kind selbst keine Symptome, soll aber auf eine Infektion getestet werden. Das Testergebnis soll bis Montag vorliegen.

14.01 Uhr: Am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Kleve und die Johanna-Sebus-Grundschule Kleve-Rindern kann am Freitag wieder unterrichtet werden. Die Schulen teilten heute Morgen eine Entwarnung auf ihren Schulhomepages mit. Der Schulträger habe nach einer Information des Gesundheitsamtes Entwarnung gegeben. Auch die Kita „Arche Noah“ darf am Freitag wieder öffnen.

13.05 Uhr: Drei weitere Fälle einer Coronavirus-Infektion sind jetzt im Kreis Kleve nachgewiesen worden. Es handelt sich um eine Person in Kerken und zwei Personen in Geldern. Die drei Personen befanden sich in demselben Ort im Ausland wie die ersten beiden infizierten Personen in Kleve.

11.50 Uhr: In Emmerich versuchen öffentliche Stellen trotz Coronavirus, den Alltag ohne Panik zu meistern. Vorsorge wird aber natürlich dennoch getroffen. So prägt das Coronavirus hier das öffentliche Leben.

9.15 Uhr: Die Ausweitung des Coronavirus’ hat immer größere Auswirkungen auf das öffentliche Leben im Kreis Kleve. Zahlreiche Veranstaltungen müssen verschoben werden oder fallen vollständig aus. Über die Absagen halten wir Sie in unserer Übersicht für den Kreis Kleve auf dem Laufenden.

Coronavirus im Kreis Kleve: Die Entwicklung am 11. März 2020

18.15 Uhr: Nach dem zweiten bestätigten Fall des Coronavirus’ im Kreis Kleve sind das Stein-Gymnasium und die Sebus-Grundschule geschlossen.

18 Uhr: Der Ausweitung des Coronavirus fallen immer mehr Veranstaltungen in der Region zum Opfer – auch im Kreis Kleve.

12.49 Uhr: Bis zum 8. April fliegen keine Ryanair-Flugzeuge von Weeze nach Italien. Insgesamt werden ab Freitag 29 Abflüge vom Airport ab gestrichen. Grund ist der Coronavirus.

11.21 Uhr: Eine zweite Person aus Kleve hat sich im Ausland mit dem Coronavirus infiziert, sie kommt ebenfalls aus der Stadt Kleve. Die betroffene Person zeige ebenfalls geringe Symptome des Coronavirus und befinde sich bereits seit Dienstag in häuslicher Isolation – diese Quarantäne betreffe auch weitere Familienmitglieder.

Coronavirus im Kreis Kleve: Das ist bisher passiert

10. März: Im Kreis Kleve gibt es den ersten Coronavirus-Fall. Eine Person aus Kleve hat sich auf einer Auslandsreise angesteckt, vermeldet der Kreis in einer Mitteilung. Auch im niederländischen Groesbeek ist eine junge Frau an dem Virus erkrankt. Das sind die Hintergründe.

3. März: An der Fieberambulanz am St.-Antonius-Hospital ist ein Wartepavillon errichtet worden, um die wartenden Menschen vor Regen zu schützen. Die Klever Jobbörse wurde wegen des Coronavirus vorsorglich abgesagt.

2. März: Nach den ersten Coronavirus-Fällen sind Desinfektionsmittel in vielen Städten ausverkauft. Emmericher Apotheken prüfen eine eigene Herstellung.

1. März: Eine Frau aus Goch erhebt Vorwürfe gegen das Klever St. Antonius-Hospital: Sie hatte befürchtet, sich im Italienurlaub mit dem Coronavirus infiziert zu haben und hätte bei strömendem Regen vergeblich vor dem Fieberzelt auf einen Test gewartet. Der Kreis Kleve räumte auf Anfrage ein: Mit so einem starken Andrang zum Start wäre nicht gerechnet worden.

28. Februar: Der Kreis Kleve wappnet sich für mögliche Coronavirus-Fälle. In einem Zelt am Klever St.-Antonius-Hospital sollen Menschen mit Symptomen getestet werden. Die zentrale Fieberambulanz dient zur Diagnostik und nicht zur Behandlung und ist ausschließlich für Menschen mit Grippesymptomen gedacht – das verstehen zum Start aber viele Menschen falsch.