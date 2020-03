Coronavirus im Kreis Kleve: Alle Nachrichten im Überblick

So schützt man sich vor dem Coronavirus

Kreis Kleve. Das Coronavirus ist im Kreis Kleve angekommen. Hier finden Sie alle Infos aus Kleve, Emmerich, Goch, Rees, Kalkar und dem Umland.

Das Coronavirus hat den Kreis Kleve erreicht – in dieser Woche wurden die ersten Fälle bestätigt. Wir halten Sie in unserem Newsblog auf dem Laufenden.

Täglich gibt es neue Nachrichten zur Ausbreitung des Coronavirus – auch im Kreis Kleve. Gibt es neue Fälle? Wie reagieren Behörden? Was bedeutet das für das öffentliche Leben? In diesem Newsblog informieren wir Sie über die aktuelle Entwicklung in Kleve, Emmerich, Goch, Rees, Kalkar und dem Umland.

Coronavirus im Kreis Kleve: Die Entwicklung am 11. März 2020

1 2.49 Uhr: Bis zum 8. April fliegen keine Ryanair-Flugzeuge von Weeze nach Italien. Insgesamt werden ab Freitag 29 Abflüge vom Airport ab gestrichen. Grund ist der Coronavirus.

11.21 Uhr: Eine zweite Person aus Kleve hat sich im Ausland mit dem Coronavirus infiziert, sie kommt ebenfalls aus der Stadt Kleve. Die betroffene Person zeige ebenfalls geringe Symptome des Coronavirus und befinde sich bereits seit Dienstag in häuslicher Isolation – diese Quarantäne betreffe auch weitere Familienmitglieder.

Coronavirus im Kreis Kleve: Das ist bisher passiert

10. März: Im Kreis Kleve gibt es den ersten Coronavirus-Fall. Eine Person aus Kleve hat sich auf einer Auslandsreise angesteckt, vermeldet der Kreis in einer Mitteilung. Auch im niederländischen Groesbeek ist eine junge Frau an dem Virus erkrankt. Das sind die Hintergründe.

3. März: An der Fieberambulanz am St.-Antonius-Hospital ist ein Wartepavillon errichtet worden, um die wartenden Menschen vor Regen zu schützen. Die Klever Jobbörse wurde wegen des Coronavirus vorsorglich abgesagt.

2. März: Nach den ersten Coronavirus-Fällen sind Desinfektionsmittel in vielen Städten ausverkauft. Emmericher Apotheken prüfen eine eigene Herstellung.

1. März: Eine Frau aus Goch erhebt Vorwürfe gegen das Klever St. Antonius-Hospital: Sie hatte befürchtet, sich im Italienurlaub mit dem Coronavirus infiziert zu haben und hätte bei strömendem Regen vergeblich vor dem Fieberzelt auf einen Test gewartet. Der Kreis Kleve räumte auf Anfrage ein: Mit so einem starken Andrang zum Start wäre nicht gerechnet worden.

28. Februar: Der Kreis Kleve wappnet sich für mögliche Coronavirus-Fälle. In einem Zelt am Klever St.-Antonius-Hospital sollen Menschen mit Symptomen getestet werden. Die zentrale Fieberambulanz dient zur Diagnostik und nicht zur Behandlung und ist ausschließlich für Menschen mit Grippesymptomen gedacht – das verstehen zum Start aber viele Menschen falsch.