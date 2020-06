Corona-Neuerungen: Viel Ärger am Klever Wertstoffhof

Kleve. Neue Öffnungszeiten und Corona-Einschränkungen führen zu Unmut. Vor allem am Samstag bilden sich Warteschlangen. Mitarbeiter werden beschimpft.

Die neuen Öffnungszeiten und die Verfahrensweisen in der Corona-Pandemie führen beim Klever Wertstoffhof an der Briener Straße bei vielen Bürgern zu Unmut. Am vergangenen Samstag bildeten sich lange Warteschlangen an der Wilhelm-Sinsteden-Straße und der Briener Straße. Die Anlieferer mussten bis zu eine Stunde Wartezeit in Kauf nehmen. Da der Wertstoffhof am Samstag aktuell nur bis 12 Uhr geöffnet hat, mussten einige Anlieferer nach längerer Wartezeit wieder unverrichteter Dinge gehen. Der Wertstoffhof schließt pünktlich zur Mittagszeit. Am vergangenen Donnerstag wurde das Rolltor sogar deutlich vor 16 Uhr geschlossen.

Mitarbeiter werden beschimpft

Die Reaktionen der Bürger seien zum Teil sehr ungehalten. Mitarbeiter des Wertstoffhofes würden übel beschimpft, berichtet Jochem Vervoorst von der USK gegenüber der NRZ. Er könne es verstehen, dass Bürger verärgert sind, wenn nach längerer Wartezeit die Tore vor der Nase geschlossen werden, weil die Betriebszeiten zu Ende sind. Aber es sei nicht hinnehmbar, dass die Mitarbeiter derart beschimpft werden. Der stellvertretende USK-Leiter sprach den Mitarbeitern ein Lob aus.

Nur vier bis sechs Autos dürfen auf den Platz, dann wird das Tor wieder verschlossen. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Wegen der Hygieneschutzauflagen dürfen aktuell nur vier bis sechs Autos zugleich auf den Hof fahren. Danach wird das Tor geschlossen. Einige Wartende zeigen für diese Vorgehensweise kein Verständnis. Am vergangenen Samstag war enorm viel los, auch weil am Freitag der Wertstoffhof geschlossen war. Ein ähnliches Bild habe sich an Fronleichnam gezeigt.

Für Berufstätige schlecht zu erreichen

Gerade an Samstagen würden viele Menschen den Bauhof aufsuchen, denn der Samstag ist der klassische Gartentag und Entrümpeltag. Doch wer im Garten Hecken schneidet oder sein Haus aufräumt, der schafft es nicht rechtzeitig, um in der Zeit zwischen 8 und 12 Uhr beim Wertstoffhof zu sein. „Die Leute müssen sich dann vielleicht auch mal die Zeit nehmen, um an anderen Tagen den Wertstoffhof anzufahren“, sagt Vervoorts. Als Reaktion höre man allerdings, dass nur wenige Berufstätige die Möglichkeit haben, bis 16 Uhr anzuliefern.

Verwirrung um Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten wolle man auch in den nächsten Tagen und Wochen beibehalten. Neu ist, dass der Hof jetzt montags zusätzlich geschlossen hat. Erschwerend komme hinzu, dass bei einer Googel-Suche noch die alten Öffnungszeiten des Wertstoffhofes zu lesen sind. Dort lesen die Klever, dass der Hof am Donnerstag bis 18 Uhr und am Freitag bis 19 Uhr geöffnet hat. Dies ist allerdings nicht richtig. Die Öffnungszeiten lauten jetzt: dienstags bis samstags: 8 bis 12 Uhr. Und dienstags bis freitags: 13 bis 16 Uhr. Vervoorts: „Wir haben bereits Kontakt mit Google aufgenommen, aber es ändert sich nichts. Am besten schaut man auf unsere Seite.“