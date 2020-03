Corona: Pflegedienste fordern vom Landrat Videokonferenz

Kreis Kleve. Gesundheits- und Pflegekonferenz des Kreises Kleve soll per Telefon oder Video stattfinden, fordert Christian Nitsch und geht Landrat Spreen an.

Christian Nitsch, Sprecher des Arbeitskreises der ambulanten, voll- und teilstationären privaten Pflegeeinrichtungen im Kreis Kleve, fordert Landrat Wolfgang Spreen auf, jetzt unverzüglich die Gesundheits- und Pflegekonferenz des Kreises Kleve (KPGK) als Telefon- oder Videokonferenz durchzuführen.

.„Es ist schon ein Stück aus dem Tollhaus, dass ausgerechnet in diesen Wochen, wo alle im Gesundheitssystem beteiligten Akteure stark gefordert sind, der Landrat des Kreises Kleve das zuständige Beratungsgremium nicht zusammenruft“, kritisiert der Geschäftsführer der Clivia Gruppe.

„Telefon- oder Videokonferenzen sind heutzutage Standard und in Zeiten des Coronavirus natürlich sogar geboten. Wenn der Landrat sich mit den 16 Bürgermeistern des Kreises Kleve in einer Videokonferenz austauschen kann, dann verfügt er scheinbar schon über das notwendige technische Wissen. Das lässt dann nur den Schluss zu, dass es ihm am Willen und der nötigen Einsicht fehlt“, findet der Klever Unternehmer deutliche Worte.

Nitsch: „Es gäbe viel zu besprechen“

„Natürlich sind die Tagesordnungspunkte für die ursprüngliche Sitzung am 18. März 2020 nicht mehr so bedeutsam, aber der Austausch zum Thema Covid-19 ist es unbedingt. Es gäbe viel zu besprechen und abzustimmen“, sagt Christian Nitsch. „Nahezu täglich erreichen uns Erlasse, Verfügungen und Rechtsverordnungen, die eine sofortige Umsetzung verlangen. Gerade jetzt benötigen wir den Abgleich mit den anderen Partnern der Gesundheitswirtschaft im Kreis Kleve. Das sind wir den Patienten, Angehörigen und den vielen Mitarbeitern schuldig!“

Es sei Aufgabe und erklärtes Ziel der KPGK, die Zusammenarbeit aller Akteure im Pflege- und Gesundheitsbereich zu fördern, und sie berate den Kreis Kleve bei Fragen der pflegerischen und gesundheitlichen Versorgung, zitiert Nitsch aus der Geschäftsordnung der KPGK.

„Auf das Fachwissen und die Erfahrung der rund 25 Vertreterinnen und Vertreter der Verbände und Organisationen der Gesundheitswirtschaft im Kreis Kleve, die in der KPG mitwirken, in dieser herausfordernden Situation bewusst zu verzichten, ist unverantwortlich. Ich habe den Landrat per E-Mail am 16. März bereits aufgefordert, eine Telefonkonferenz durchzuführen. Dieser Impuls blieb unbeantwortet. Respekt ist keine Einbahnstraße“, so der AK-Sprecher.