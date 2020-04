Corona-Krise: Expertenforum-Goch berät Unternehmen

Goch. Das Expertenforum-Goch, ein Kreis aus Wirtschaftsexperten, berät in der Corona-Krise ab sofort kostenlos Gocher Unternehmen.

Das Expertenforum-Goch berät ab sofort Gocher Unternehmen in der Corona-Krise. Der Expertenkreis bestehend aus Vertretern der Bereiche Recht, Steuern und Wirtschaft gründete sich, nachdem die Idee Ende März in der Gocher CDU geboren worden war.

In Telefonkonferenzen stimmten sich die Teilnehmenden ab, „wie miteinander ein konstruktiver Beitrag in dieser Krise geleistet werden kann“, so das Forum. Gefunden habe sich eine Gruppe aus engagierten Fachleuten. Eine Homepage mit den wesentlichen Hintergrundinformationen ist erstellt und Kontakt zur Gocher Wirtschaftsförderung wurde aufgenommen.

Ansprech- und Sparringspartner für Gocher Unternehmen

„Letztlich geht es allen Beteiligten darum, in einer pragmatischen Art und Weise insbesondere den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und dem Gocher Einzelhandel zu helfen. Dieses Netzwerk ist dabei unabhängig und überparteilich“, betont Heiner Terbuyken, einer der Initiatoren des Netzwerkes. Das Expertenteam sieht sich als Ansprech- und Sparringspartner für Gocher Unternehmen, Vereine und Organisationen bei Fragen rund um die Bewältigung der Herausforderungen der Corona-Krise. „Das gemeinsame Ziel ist, einen vielfältigen und gesunden lokalen Einzelhandel und Mittelstand auch nach der Krise für und in Goch zu erhalten“, so Rechtsanwalt und CDU-Bürgermeisterkandidat Jan Baumann, der sich im Netzwerk aktiv einbringt.

Ein Kontaktformular steht auf www.expertenforum-goch.de bereit. Dort werden alle Anfragen gesammelt und den Ansprechpartnern weitergeleitet. „Die bereitgestellte Hilfe ist anwendungsbezogen und für den Interessenten kostenlos. Das weit gespannte Netzwerk der Protagonisten und der Rückgriff darauf ermöglichen eine sehr individuelle Betrachtung und Erarbeitung von Lösungsoptionen“, stellt das Gocher Expertenforum fest..