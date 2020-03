Corona: Karte zeigt Fälle in der Grenzregion zum Kreis Kleve

Kreis Kleve/Niederlande. Nicht nur im Kreis Kleve steigen die Coronavirus-Fälle an – sondern auch in der niederländischen Grenzregion. Unsere Karte zeigt die Schwerpunkte.

Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Kleve ist am Freitag deutlich angestiegen. Das Kreisgesundheitsamt teilte mit, dass 211 Menschen sich hier bisher mit dem Coronavirus infiziert haben. In Kleve gab es gar eine Verdopplung der Fallzahlen von 7 auf 15. In Kalkar blieben die Zahlen unverändert, in Goch stieg die Zahl der Infizierten auf 7.

.

Nach wie vor liegt der Schwerpunkt der Corona-Patienten im Südkreis: Geldern, Kevelaer, Issum, Straelen und Kerken haben dort die meisten Coronavirus-Fälle. Elf Personen befinden sich jetzt im Krankenhaus. Eine Person aus Goch ist verstorben.

Coronavirus: Karte zeigt die Fälle in der Grenzregion

Der Kreis Kleve teilt ferner mit, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da laufend neue Fälle gemeldet werden und mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte und viele Verdachtsfälle vorhanden sind. Die Dunkelziffer sei schwer zu schätzen.

Nicht nur im Kreis Kleve steigen die Infektionen: In der niederländischen Grenzregion kristallisiert sich vor allem in der Region um Nimwegen ein Schwerpunkt. In Nimwegen selbst meldet das RIVM, der niederländische Gesundheitsdienst, am Freitag 122 Fälle.

In der Kranenburger Nachbargemeinde Berg en Dal gibt es 44 Fälle. Auch sind hier mehrere Todesopfer zu beklagen. In Nimwegen sind es bislang fünf. Unsere Karte zeigt eine Übersicht für die gesamte Region: