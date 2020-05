Corona-Folgen: Kleve tritt auf die Ausgabenbremse

Kleve. Kämmerer Willibrord Haas hat eine sofortige Haushaltssperre erlassen. Die Corona-Pandemie führe zu stärkeren Einnahmeausfälle als die Finanzkrise.

Kämmerer Willibrord Haas hat für Kleve eine Haushaltssperre erlassen. Alle Veränderungen im Personalbereich müssen von Haas fortan genehmigt werden auch im Haushalt neu veranschlagte Investitionen. Der Kämmerer reagiert mit der Haushaltssperre auf die wegbrechenden Steuereinnahmen. Ging er vor wenigen Wochen im NRZ-Gespräch noch von einem Steuerdefizit in Höhe von fünf Millionen Euro aus, müsse er diese Zahl jetzt auf zehn Millionen Euro korrigieren. Im nächsten Jahr könnte sich das Defizit sogar auf 20 Mio belaufen.

Sperre kann nicht aufgehoben werden

„Wir können nicht so tun als hätten wir noch die Zeiten vor Corona“, sagte Haas. Finanztechnisch fahre er zurzeit auf Sicht und angesichts der Situation müsse er jetzt reagieren.

Eine Haushaltssperre ist ein starkes Instrument für einen Kämmerer, welches in der kommunalen Haushaltsverordnung festgelegt ist. Der Rat kann diese Sperren zwar aufheben, aber in diesem Jahr wurde dieses Haushaltsrecht des Rates durch die Landesregierung aufgehoben. Kämmerer Haas selbst hält dies für nicht richtig, da dies einen starken Eingriff in das kommunale Haushaltsrecht des Rates bedeutet. In seiner Amtszeit hat Haas bislang vier Haushaltssperren erlassen, die alle vom Rat mitgetragen wurden.

Für Haas zeichnet sich ab, dass die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie größer sein werden als zu Zeiten der Finanzkrise. Er rechne auf Grundlage der Steuerschätzungen als auch der tatsächlichen Gewerbesteueranmeldungen mit weiteren erheblichen Einnahmeausfällen. Starke Veränderungen gebe es neben der kommunalen Gewerbesteuer auch bei Einkommens- und Umsatzsteuer (siehe Mai-Steuerschätzung). Für die Gewerbesteuer habe man insgesamt 19 Millionen Euro veranschlagt, zurzeit befinde man sich bei rund zehn Millionen, so Haas.

2021 wird es wohl noch schlimmer

Aufgrund der Steuersystematik könnte das Jahr 2021 noch viel dramatischer für die Kommunen ausfallen. Dann müsse man womöglich mit weniger Gewerbesteuereinnahmen rechnen, mit weniger Zuweisungen von Bund und Land aufgrund geringerer Gesamtsteuereinnahmen und auch Kreisumlage könnte höher ausfallen, da natürlich auch der Kreis Kleve weniger Steuereinnahmen aufgrund des kleiner gewordenen Steuerkuchens erhält. Haas hält es für möglich, dass 2021 eine Deckungslücke von 20 Millionen Euro aufgefangen werden muss.

Ziel der Haushaltssperre ist eine Reduzierung des Defizits im Haushalt von zwei Millionen Euro. So bedarf es fortan der Zustimmung des Kämmerers, wenn Stellen neu- oder wiederbesetzt werden, Sach- und Dienstleistungen dürfen nur getätigt werden, wenn die Stadt dazu verpflichtet ist, die Aufträge an das Gebäudemanagement und die Umweltbetriebe müssen auf das Notwendige reduzieren. Bewilligte Fördermaßnahmen und Investitionen dürfen fortgeführt werden. Dies betrifft insbesondere die Ausbauten und Renovierungen der Schulen.

Neben den ausfallenden Steuereinnahmen sieht Haas auch gestiegene Ausgaben. Mehr als 200.000 Euro habe man für Corona-Maßnahmen in den Schulen und Verwaltungsstellen bereits ausgeben müssen - zum Beispiel für Spuckschutz, Desinfektionsmittel und Hygienemittel.