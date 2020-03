Corona: Der erste Todesfall stammt aus Goch

Kreis Kleve. Es gibt jetzt 162 nachgewiesene Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Eine Person ist verstorben.

Insgesamt 162 nachgewiesene Corona-Infektionen liegen am Mittwoch, 25. März 2020, 15.30 Uhr, dem Kreisgesundheitsamt vor. Leider muss auch der erste Todesfall einer mit Covid-19 infizierten Person aus dem Kreis Kleve bekanntgegeben werden. Es handelt sich um einen 72-jährigen Mann aus Goch. Davon sind 13 in Bedburg-Hau, fünf in Emmerich, 18 in Geldern, fünf in Goch, 20 in Issum, 13 in Kalkar, 16 in Kerken, 15 in Kevelaer, sieben in Kleve, einer in Kranenburg, 12 in Rees, drei in Rheurdt, 17 in Straelen, zwei in Uedem, vier in Wachtendonk und vier in Weeze. In Klärung befinden sich sieben Meldungen. Von den insgesamt 162 bestätigten Corona-Fällen befinden sich fünf Personen im Krankenhaus.

Das Infotelefon des Kreisgesundheitsamtes ist unter der Telefonnummer 02821 594-950 zu erreichen. Die Bitte des Kreisgesundheitsamtes: Lesen Sie zunächst die Hinweise im Internet unter www.kreis-kleve.de. Auf der Startseite befindet sich oben ein Direktlink auf die Corona-Informationen.