Weeze. Gute Nachrichten für den Airport Weeze: Die Fluggesellschaft Corendon Airlines hat angekündigt, ab Juni 2020 vom Niederrhein aus zu starten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corendon Airlines fliegt 2020 von Weeze in die Türkei

Die türkische Fluggesellschaft Corendon Airlines wird ab dem 11. Juni 2020 zweimal pro Woche vom Airport Weeze aus Richtung türkische Riviera starten. Das gab die Airline am Mittwoch bekannt. Jeweils am Mittwoch und am Samstag werden demnach die Boeing 737-800 der Corendon Airlines am Flughafen Niederrhein abfliegen.

Der Deutschland-Manager der Corendon, Thomas Braun, sagte: „Wir freuen uns über unseren neuen deutschen Abflughafen. Antalya und die türkische Südküste sind in der kommenden Saison erneut stark gefragt. Es ist die Destination für günstige und familienfreundliche Ferien. Unsere Flüge vom Niederrhein sind aber sofort buchbar – als Einzelplatzbuchung, aber auch alle namhaften deutschen und niederländischen Reiseveranstalter haben unser Flugangebot ab Weeze im Programm.“

Airport-Chef van Bebber freut sich über gute Nachrichten

Flughafen-Geschäftsführer Ludger van Bebber freut sich über die guten Nachrichten: „Corendon hat sich im deutschen Touristikmarkt sehr beeindruckend entwickelt und gilt als sehr zuverlässige und professionelle Airline. Mit der türkischen Riviera bietet sie im kommenden Sommer zweimal wöchentlich eines der beliebtesten Urlaubsziele nonstop ab Weeze an. Eine gute Nachricht für unsere Kunden und Reisebüros in unserem deutsch-niederländischen Einzugsbereich. Wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit.“

Der Airport war zuletzt wegen sinkender Passagierzahlen und wirtschaftlicher Probleme in die Schlagzeilen geraten. Der Kreisausschuss des Kreises Kleve empfahl daraufhin, dem Kreistag einen Betriebskostenzuschuss von 1,9 Millionen Euro zu bewilligen.