CDU Uedem setzt weiter auf Rainer Weber

Wenn nicht alle Zeichen trügen, dann ist Rainer Weber mit Beginn der neuen Legislaturperiode am 1. November der dienstälteste Bürgermeister im Kleverland: Denn die CDU Uedem gab am Montag hoch droben an der Hohen Mühle bekannt, dass die Christdemokraten für die Kommunalwahl am 13. September 2020 ein weiteres Mal auf den parteilosen Amtsinhaber setzen. Das zumindest ist einstimmiger Vorstandsbeschluss, die CDU-Mitglieder entscheiden in letzter Instanz am Mittwoch, 11. März, über die erneute Kandidatur. Gewinnt Weber, würde er mit dann 57 Jahren in seine vierte Legislaturperiode gehen – Rekord im Kleverland.

Kritischere Töne aus der CDU

Die fünf Christdemokraten den Bürgermeister in ihre Mitte genommen, wohl auch, um nach kritischeren Tönen der jüngeren Vergangenheit Einmütigkeit zu demonstrieren. Die Parteivorsitzende Klara Achten, der Fraktionschef Michael Lehmann, die stellvertretenden Bürgermeister Maria Ingenerf und Walter Kanders sowie Pressesprecher Dirk Verweyen erläuterten den Entscheidungsprozess innerhalb der Partei. Klara Achten bilanzierte: „Wir haben uns im letzten halben Jahr Gedanken gemacht, wie wir als CDU weiter machen und uns nach mehreren Gesprächen für Rainer Weber entschieden. Wie in einer langjährigen Ehe hat es Höhen und Tiefen gegeben, aber unsere Vorstandsentscheidung ist einstimmig ausgefallen: Rainer Weber ist ein verlässlicher Partner und das wissen wir“.

Dem stimmte für die Ratsfraktion Michael Lehmann zu: „Wir hatten zwischenzeitlich mal Unstimmigkeiten, aber das hat sich gelegt. Weber arbeitet gut mit der Fraktion zusammen, hat viele große Projekte angestoßen und ist für uns einfach der richtige Mann, mit dem wir die Gemeinde Uedem weiter voranbringen wollen. Wir sind in Uedem gut aufgestellt“. Daran knüpfte Maria Ingenerf an und nannte als Beispiel „die sehr gut ausgebauten und gepflegten Straßen und Wirtschaftswege, die sich im Vergleich mit Nachbarkommunen sehen lassen können. Uedem ist eine sehr schöne und saubere Gemeinde“. Walter Kanders sieht einen anderen Aspekt: „Die geringen Gebührensätze und Steuern sind für uns ein großer Vorteil, unser wirtschaftlicher Erfolg ist ein Garant für die weitere Entwicklung. Zudem sind wir führend bei den erneuerbaren Energien“.

Rainer Weber: „Ich stehe der CDU schon sehr nahe!“ Er betonte, ein Teamplayer zu sein („Auch wenn das viele nicht glauben“), bezeichnete die Politik als „das Ringen um die beste Idee, ohne handgreiflich geworden zu sein“ und sprach von den zurückliegenden „16 schönen Jahren nach dem alten Wahlkampfslogan: !“ Den angeblichen Stillstand, den ihm andere Parteien vorgeworfen haben, gibt es nach seiner Ansicht nicht. „Ich arbeite mit allen Parteien zusammen, aber die müssen sich dann auch mal im Rathaus näher informieren“, sagt Weber und ahnt, was im Wahlkampf auf ihn zukommt: „Die Wahlkämpfe werden immer Personen-bezogener und das belastet einen schon“.

Personal ist das schwerste Geschäft

Dazu zählt auch seine von der Opposition kritisierte Personalpolitik im Rathaus: „Wenn man sieht, was wir mit unserer kleinen Verwaltungsmannschaft alles leisten müssen, dann ist das schon eine Riesenaufgabe. Personal ist das schwerste Geschäft, das es gibt“, sagt der seit 1983 im Rathaus arbeitende „Uedemer mit Herzblut“ (Zitat Lehmann). „Die Personalfluktuation ist in Uedem angekommen, wir werden an der Situation arbeiten müssen“, sagt Rainer Weber und prophezeit: „Klimaschutz und Umweltschutz werden immer wichtiger, ich bin zwar kein grüner Bürgermeister, aber diese Themen werden uns in Zukunft immer mehr beschäftigen“.