Cabriolet in Kleve-Rindern gestohlen

Ein schwarzer Fiat 500 wurde in der Zeit zwischen Freitag, 10. Januar, 18 Uhr, und Samstag, 11. Januar, 8.30 Uhr in Kleve-Rindern gestohlen. Er trug das Kennzeichen KLE-C 1231. Bei dem Auto handelt es sich um ein Cabrio mit schwarzem Faltdach und auffälligen Sportfelgen. Es war vor einem Haus auf dem Drususdeich abgestellt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei Kleve, 02821/5040.