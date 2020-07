Bewerbungen für Kalkarer Heimatpreis bis zum 31. Juli

Kalkar. Bis zum 31. Juli kann man sich noch bewerben. Belohnt wird ehrenamtliches Engagement

Im vergangenen Jahr wurde der Heimatpreis für ehrenamtliches Engagement in Nordrhein-Westfalen erstmals ausgelobt. Auch die Stadt Kalkar hat bei dieser Initiative des Heimatministeriums mitgewirkt und ein Bewerbungsverfahren für die Vergabe von zwei Preisen, dotiert mit 3.000 bzw. 2.000 Euro, durchgeführt. In der letzten Ratssitzung des Jahres konnte im voll besetzten Saal Bürgermeisterin Dr. Britta Schulz den zwei Gewinnern die Auszeichnungen überreichen.

Bewerbungsfrist läuft bald ab

In diesem Jahr wird der Heimatpreis unter ähnlichen Bedingungen vergeben. In der Sitzung des Rates vom 12. Dezember wurde beschlossen den Heimatpreis in Kalkar unter dem Leitmotiv „Umwelt- und Naturschutz“ zu vergeben. Bis zum 31. Juli 2020 sind nun Kalkarer Vereine, Institutionen und Initiativen, aber auch Nachbarschaften oder Einzelpersonen aufgefordert sich zu bewerben.

Die Einsendungen sollten eine Projekt- und Aufgabenbeschreibungen von maximal 1.500 Zeichen umfassen sowie gegebenenfalls kurze Hinweise auf Tätigkeiten in der Heimatpflege und auf Kooperationen in der Stadt beinhalten. Eine kleine Auswahl von maximal fünf Fotos sollte der formlosen Bewerbung beigefügt sein. Die Bewerbungsunterlagen sind einzusenden an: Stadt Kalkar, Die Bürgermeisterin, Markt 20, 47546 Kalkar oder per Email an: info@kalkar.de.

Eine Jury entscheidet über die Gewinner

Über die Vergabe entscheidet eine Jury, die von den Mitgliedern des Ausschusses für Kultur und Tourismus gebildet wird. Bürgermeisterin Dr. Britta Schulz zeigte sich beeindruckt von dem Engagement der Teilnehmer im letzten Jahr und ist davon überzeugt: „Ehrenamtliche Tätigkeiten im Bereich Umwelt- und Naturschutz gibt es in unserer Stadt an zahlreichen Stellen, die kleinen Maßnahmen wie auch größere Projekte sollen in den Fokus gerückt und ausgezeichnet werden.“