Beim Kreis Kleve nach der Ausbildung erst mal Probearbeiten

Eigentlich sollen Auszubildende laut Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) im unmittelbaren Anschluss an ein Ausbildungsverhältnis in einer Verwaltung dort auch ohne Probezeit übernommen werden. Das ist bei der Kreisverwaltung Kleve aber nicht der Fall. Wie im Gesetz vorgeschrieben, bekommen die Auszubildenden zwar einen Tag nach bestandener Prüfung ihren Anstellungsvertrag – aber nur befristet.

Mindestens drei Monate Probezeit seien in der Kreisverwaltung Kleve üblich, danach gelten zwei Jahren Befristung für den Folgevertrag, erklärt Kreis-Sprecherin Elke Sanders nach Rücksprache mit der Personalabteilung. Es sei denn, der Absolvent bewirbt sich in der Zwischenzeit auf eine andere frei gewordene Stelle, dann gelten erneut wieder drei Monate Probezeit.

Bei über 800 Stellen sind einige in Mutterschutz eben nur vorübergehend frei

„Wir sprechen keine Übernahmegarantie bei Ausbildungsbeginn aus“, betont Kreis-Sprecherin Sanders.

Die lange Warteschleife sei aber rechtens, denn die Kreisverwaltung nutzt, dass sie so ein großer Arbeitgeber ist. Bei über 800 Stellen – plus Rettungsdienst – sind immer einige Mitarbeiter in Mutterschutz, in Elternzeit oder in Teilzeit (zwei Teilzeitstellen ergeben eine volle Stelle). Auf deren Positionen werden dann die frischen Absolventen im Stellenplan hoch gerechnet.

Der letzte Jahrgang an Verwaltungsnachwuchs, der nach der Ausbildung eine unbefristete Stelle im Kreishaus oder angeschlossenen Behördenstellen angeboten bekam, hatte darauf zwei Jahre gewartet. Durchschnittlich acht bis zehn junge Leute nimmt die Kreisverwaltung jedes Jahr in Ausbildung, in diesem Jahr waren es acht.