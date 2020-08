Bedburg-Hau: Unwetter sorgt für Feuerwehreinsätze

Bedburg-Hau. Umgestürzte Bäume und abgerissene Äste beschäftigten die Feuerwehr in Bedburg-Hau nach dem kurzen Unwetter am Sonntagabend.

Das kurze Unwetter mit kräftigem Regen und starken Windböen ließ am Sonntagabend, 16. August, in Bedburg-Hau Bäume umstürzen und Äste abreißen. Die Freiwillige Feuerwehr rückte ab 19.12 Uhr zu mehreren Einsatzstellen in Louisendorf aus.

Im Bereich der Pfalzdorfer Straße, Hauptstraße, Uedemer Straße und Gocher Straße (B 67) waren teilweise größere Äste abgerissen und auf die Straßen gefallen. Diese Gefahrenstellen mussten beseitigt werden. Hier kam auch eine Drehleiter zum Einsatz, um instabiles Astwerk vorsichtshalber aus den Baumkronen zu entfernen. Auf der Pfalzdorfer Straße war ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt, den die Feuerwehrleute mit einer Kettensäge und einem Bagger beseitigten.

20 Einsatzkräfte waren im Einsatz

Im Einsatz waren etwa 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Klaus Elsmann. An der Einsatzstelle auf der B 67 unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Uedem die Kameraden. Während der Räumungsarbeiten waren die Pfalzdorfer Straße und die Gocher Straße (B 67) zeitweise gesperrt.