Bedburg-Hau: Maskierter Täter raubt Lotto-Stelle aus

In Bedburg-Hau kam es am Freitag zu einem Raubüberfall.

Bedburg-Hau-Schneppenbaum. Ein Maskierter hat die Angestellte einer Lotto-Stelle in Bedburg-Hau mit einem Messer bedroht. Danach ist er mit dem gestohlenen Geld geflohen.

In einer Lottoannahmestelle mit integrierter Postfiliale auf der Straße Klosterplatz in Bedburg-Hau kam es am Freitag, 17. Juli, gegen 17.20 Uhr zu einem Raubüberfall.

Der maskierte Unbekannte zog ein Messer und forderte eine 57-jährige Angestellte, ihm Bargeld zu geben. Mit diesem flüchtete er zu Fuß in Richtung Friedhof.

Die Polizei bittet um Hinweise

Bisher konnte die Polizei ihn trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht festnehmen. Der mit südländischem Akzent sprechende Mann ist ungefähr 1.75 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet.

Die Polizei in Kleve bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02821/5040 zu melden.