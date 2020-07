Bedburg-Hau: Mann aus Dürener Forensik ist in Gewahrsam

Bedburg-Hau. Die Polizei hat einen 67-Jährigen aus der Forensik in Düren am Freitagmorgen in Bedburg-Hau in Gewahrsam genommen. Ein Passant hatte ihn erkannt.

Die Fahndung nach dem 67 Jahre alten Mann, der am 25. Juni, den offenen Teil der forensischen Klinik der LVR-Klinik Düren verlassen hatte, wurde am Freitagmorgen, 10. Juli, eingestellt. Der Mann wurde gegen 7.25 Uhr in Bedburg-Hau von einem Passanten erkannt und widerstandslos von einem Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Das teilte die Kreispolizei Kleve mit.

Polizei: Keine Hinweise auf Straftaten

Nach eigenen Angaben hatte sich der Mann überwiegend im Bereich Bedburg-Hau aufgehalten. „Hinweise, die für die Begehung von Straftaten während dieser Zeit sprechen, liegen nicht vor“, so die Polizei.