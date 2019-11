Symbolbild. Ein Kind ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Kalkar schwer verletzt worden.

Kalkar. Ein 12-jähriges Mädchen ist in Kalkar bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Das Kind kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auto erfasst 12-Jährige bei Verkehrsunfall in Kalkar

Beim Überqueren einer Straße ist ein zwölfjähriges Mädchen in Kalkar schwer verletzt worden. Das Kind wurde bei dem Unfall am frühen Montagabend durch die Luft geschleudert und erlitt schwere Verletzungen am Kopf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Mit einem Rettungshubschrauber wurde das Mädchen in ein Krankenhaus in den Niederlanden gebracht. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 16.55 Uhr auf der Gocher Straße zwischen dem Kreisverkehr der B57 und der Römer Straße. Es war dunkel und regnerisch.

Autofahrer erlitt einen Schock

Die Zwölfjährige war von einer Bushaltestelle aus auf die Straße gegangen, weil der Verkehr stockte. Ein 19-jähriger Autofahrer erfasste sie mit seinem BMW. Zum Unfallhergang berichtet die Polizei, dass das Mädchen beim Überqueren der Straße den fließenden Verkehr aus Richtung Römerstraße übersehen habe. Der Autofahrer erlitt einen Schock, berichtete die Polizei. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsstörungen. Die Polizei sperrte für die Unfallaufnahme die Gocher Straße zwischen den beiden Kreisverkehren von Römerstraße und B57 komplett.