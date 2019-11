Schlangenfund Goch: Würfelnatter schreckt Anwohner in Pfalzdorf auf

Goch. Ein Anwohner entdeckte eine Schlange in Goch-Pfalzdorf, der TerraZoo holt sie am Freitag ab. Noch ist unklar, wie das Tier dorthin kam.

Eine etwa 80 Zentimeter lange Schlange hat am Donnerstagabend einen Anwohner des Florianweges in Goch-Pfalzdorf aufgeschreckt. Er entdeckte das Tier an der Straße. Um welche Schlange es sich handelte, war zunächst nicht bekannt, teilte die Feuerwehr mit.

Ein weiterer Anwohner konnte die Schlange mit einem Kescher sichern. Die zunächst verständigte Polizei alarmierte dann die Feuerwehr. Stadtbrandinspektor Georg Binn übernahm den Einsatz. Der TerraZoo in Rheinberg wurde kontaktiert um die Schlange zu identifizieren. Dies geschah mit Hilfe eines Fotos von der Einsatzstelle. Nachdem feststand, dass von dem Tier keine Gefahr ausgeht, konnte Georg Binn die Schlange mit Hilfe des Anwohners in ein geeignetes Transportbehältnis verbringen.

Würfelnattern sind ungefährlich vom Aussterben bedroht

Sie hat die Nacht in der Feuerwache Goch verbracht und wird am Freitag vom TerraZoo abgeholt, wo man sich nun weiter um sie kümmert. Würfelnattern sind für den Menschen ungefährlich und laut Nabu die seltenste und am stärksten vom Aussterben bedrohte Schlangenart Deutschlands.

Natürliche Restvorkommen existieren nur noch an den Ufern von Mosel, Nahe und Lahn in Rheinland-Pfalz. Wie die Würfelnatter nach Pfalzdorf gekommen ist, steht nicht fest.