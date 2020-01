Weeze. Ein mit Haftbefehl gesuchter 21-jähriger Serbe wurde am Flughafen Weeze Niederrhein verhaftet.

Am Flughafen festgenommen und abgeschoben

Ein mit Haftbefehl gesuchter 21-jähriger Serbe wurde am Flughafen Weeze Niederrhein verhaftet. Am Dienstagvormittag, 21. Januar, um 11 Uhr, überprüfte die Bundespolizei am Flughafen in Weeze den n Serben im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Skopje. Der Flug war vom Flughafen Eindhoven nach Weeze umgeleitet worden.

Die Beamten stellten fest, dass der Reisende durch das Ausländeramt Enzkreis zur Ausweisung / Abschiebung in den polizeilichen Fahndungssystemen ausgeschrieben ist. Außerdem liegt eine Einreiseverweigerung im Schengener Informationssystem gegen den Mann vor. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Serbe über den Flughafen Düsseldorf nach Belgrad zurückgewiesen.