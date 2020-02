Alte Mauer in Kleve soll entfernt werden

Kleve. In Kleve wird über die Entfernung einer alten Mauer in der Wallgrabenzone diskutiert. Der neue Grüngürtel soll bis zum Spoykanal reichen.

Der Ausbau der Wallgrabenzone in Kleve schreitet voran. Der Ausschuss für Kultur- und Stadtgestaltung diskutierte jetzt über den Abriss der Backsteinmauer in unmittelbarer Nähe der Volksbank Kleverland. Obwohl die Zustimmung der Politik eingeholt werden sollte, hatte die USK am Mittwoch bereits einen vollständigen Rückschnitt der Gehölze vorgenommen. „Das war von der Verwaltung nicht so eingeleitet worden“, sagte ein zerknirschter Baudezernent Jürgen Rauer.

Mauer ist nicht denkmalwürdig

Zur Mauer hieß es, dass sie nicht als Denkmal eingetragen ist und nach Auffassung des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege auch keine denkmalrechtliche Qualität besitze. So stellen die Mauerreste nicht ein Relikt der ehemaligen Stadtbefestigung dar, sondern gehörten einst zu einer Kohlenhandlung. Vermutlich wurde sie in den Nachkriegsjahren als Gartenmauer genutzt, dies lasse sich aber nicht mit Bestimmtheit sagen.

Die alte Mauer in der Wallgrabenzone soll abgerissen werden. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Grünen zeigten sich mit dem Abriss der Mauer nicht so ohne weiteres einverstanden. Hedwig Meyer-Wilmes sagte, dass sie gerne gewusste hätte, welche Planung die Stadt nach dem Abriss verfolge. „Wir sind dagegen, bis nicht klar ist, was danach passieren soll.“

Wolfgang Gebing (CDU) sieht den Sachverhalt im Rahmen der Wallgrabendiskussion geklärt. Die Grünzone soll vom Haus Koekkoek bis zum Spoykanal als eine Einheit wahrgenommen werden. „Da steht die Mauer nun mal im Weg“, sagte Gebing. Man sollte daher an den Beschlüssen festhalten: „Es wird gegrünt bis zum Spoykanal.“

Entscheidungen umsetzen

Ähnlich sah dies auch Niklas Lichtenberger (SPD): „Wir haben jetzt mehrfach über die Wallgrabenzone gesprochen. Das sollte jetzt auch umgesetzt werden.“ Eine Entscheidung fällte der Ausschuss für Stadtgestaltung noch nicht. Es wurde Fraktionsberatung beantragt.