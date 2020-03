Der mögliche Weggang von Weezes Airport-Geschäftsführer Ludger van Bebber zum Dortmunder Flughafen sorgte in der Kreispolitik für Irritationen. Wie die NRZ berichtete, hat van Bebber gegenüber unserer Zeitung bestätigt, dass er Gespräche mit Dortmund geführt habe. Nach Informationen der Ruhr-Nachrichten soll eine Findungskommission sich einstimmig auf van Bebber als zukünftigen Geschäftsführer geeinigt haben. Eine Entscheidung soll am Freitag, 13. März getroffen werden.

Die Kreisverwaltung soll berichten

Die FDP-Fraktion hat jetzt für die Kreistagssitzung am 19. März einen eigenen Tagesordnungspunkt zum Flughafen Niederrhein beantragt. Die Kreisverwaltung soll ausführlich über die derzeitige Lage und die weiteren Planungen des Flughafens berichten. Im Gespräch mit der NRZ sagte der Fraktionsvorsitzende Ralf Klapdor: „Herr van Bebber wäre schon nicht so einfach zu ersetzen. Er hat einen guten Job gemacht und das Maximum aus diesem Flughafen herausgeholt. Die Frage, ob man einen geeigneten Kandidaten findet, der dies weiterführt, gibt schon Anlass zur Sorge.“

Für Birgitt Höhn, Sprecherin der Grünen, bestätigt sich nur, was sie in der Haushaltsrede bereits gesagt hat: „Dieser Flughafen hat keine Zukunft. Herr van Bebber kann die wesentlichen Rahmenbedingungen nicht beeinflussen. Ich sehe nun, dass er sich nach einer sicheren, beruflichen Perspektive umsieht.“ Für sie gibt es beruflich keinen großen Unterschied in der Leitung des Dortmunder und Weezer Flughafens.

Prof. Dr. Ralf Klapdor Foto: privat

Die FDP fordert nach wie vor ein tragfähiges Gesamtkonzept für den Flughafen: Jetzt wisse man auch, warum vor der Vergabe des Zuschusses in Höhe von 1,9 Millionen Euro kein Konzept vorgelegen habe: „Wenn Herr van Bebber schon im vergangenen Jahr den Entschluss gefasst hätte, den Flughafen zu verlassen, gäbe dies natürlich eine neue Erklärung, warum Ende des Jahres keine vernünftige Planung vorgelegt wurde“, zeigt sich Klapdor beunruhigt. Er will auch wissen, wer in der Kreisverwaltung von diesen Entwicklungen gewusst habe.

Kein Kommentar von der CDU

Ulrike Ulrich (CDU) enthält sich jeglichen Kommentars: „Ich beteilige mich überhaupt nicht an Spekulationen. Es gibt von mir keinerlei Stellungnahme, solang der Flughafen Dortmund die Personalie nicht bestätigt hat.“ Auf weiteres Nachfragen sagte sie: „Von mir null Komma null“. Silke Gorißen, Landratskandidatin der CDU, hält es jetzt für sehr wichtig, den Flughafen nicht in ein schlechtes Licht zu rücken. Falls Ludger van Bebber gehe, müsse eine schnelle Nachbesetzung erfolgen.

Jürgen Franken (SPD) hält die Aufregung für übertrieben. Es sei normal, dass ein Geschäftsführer sich auch mal anderswo bewirbt. An der Entscheidung für den Zuschuss hätte das auch nichts geändert. „Es ist ja nicht so, dass der Flughafen ohne van Bebber keine Perspektiven mehr hat.“ Franken sieht eher eine Verbindung zum Weggang von Spreen-Ulrich-Suerick. „Dadurch mögen sich für van Bebber natürlich auch die politischen Konstellationen ändern. Aber ich sehe seine Entscheidung nicht unbedingt als negatives Zeichen für den Flughafen.“