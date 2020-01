Goch. Die Bundespolizei Kleve kontrollierte am Donnerstag fünf Stunden lang auf der A 57 bei Goch Fahrzeuge, die aus den Niederlanden kamen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

A 57 bei Goch: Schleierfahndung der Bundespolizei

Die Bundespolizeiinspektion Kleve führte am Donnerstag mit Unterstützung aus Sankt Augustin auf der A 57 bei Goch in Höhe der Raststätte Kalbecker Forst eine Großkontrolle durch. Insgesamt 40 Einsatzkräfte überprüften zwischen 10 und 15 Uhr die aus den Niederlanden kommenden Fahrzeuge, schauten hinein und leiteten einige für eine genauere Kontrolle auf die Raststätte ab. Die Geschwindigkeit des Verkehrs war zuvor reduziert worden. Die Fahrzeuge rollten während der Großmaßnahme auf einem Fahrstreifen Richtung Köln.

„Keine herausragenden Ergebnisse“ erzielt

Hintergrund der Aktion auf der Autobahn sei die Weisung des Bundesinnenministeriums gewesen, Personen mit einem nationalen Aufenthaltsverbot an der Schengen-Binnengrenze zu kontrollieren, teilte Uwe Eßelborn, Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Kleve, auf NRZ-Anfrage mit. Die Schleierfahndung am Donnerstag habe „keine herausragenden Ergebnisse“ gebracht, so Eßelborn.