Zwischenbericht gibt Einblick in Absturz auf Rheinermark

Der Absturz eines Ultraleichtflugzeuges auf dem Flugplatz Rheinermark am 5. August, bei dem der 56-jährige Pilot tödlich und sein 25-jährige Passagier aus Iserlohn schwer verletzt wurden, wirft bis heute viele Fragen auf. Der erste Zwischenbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU), der die ersten Beobachtungen und Berichte der Ermittler vor Ort zusammenfasst und jetzt erschienen ist, kann dabei erste Einblicke in den letzten Flug des vereinseigenen Kleinflugzeugs des LSV Ruhr-Lenne geben.

Pilot bot auf Suche nach Windenschleppseil seine Hilfe an

Der Untersuchungsführer Jens Eisenreich und Heinrich Köhn, der Untersucher vor Ort, konnten anhand von Zeugenberichten ermitteln, dass kurz vor dem Start des kurz darauf verunglückten Kleinflugzeuges das Windenschleppseil, ein etwa drei Meter langes ummanteltes Stahlseil, eines Segelflugzeuges gerissen sei und südlich des Flugplatzes Rheinermark niedergegangen sei. Daraufhin habe der Pilot angeboten, das Seil aus der Luft zu suchen, der Begleiter gab an den ungefähren Ort gesehen zu haben und so nahm der Pilot ihn mit an Bord, um gemeinsam zu suchen. Um 10.25 Uhr startete die Maschine des Herstellers Zlin Aviation auf Piste 25.

Nach dem Start flog das Ultraleichtflugzeug mit geöffneter Tür laut Angabe der Zeugen bei normalen Triebwerkgeräuschen in etwa 40 bis 70 Metern Höhe parallel zum Flugplatz. Etwa in Platzmitte sei es langsam fliegend nach links gekurvt – dann sei es aus dieser Kurve über die rechte Tragfläche abgekippt. „Der Begleiter gab an, dass er den Piloten unmittelbar vor dem Abkippen auf die geringe Fluggeschwindigkeit aufmerksam gemacht habe, aber eine Reaktion des Piloten habe es nicht mehr gegeben“, heißt es in dem Bericht. Nach einer Drehung um die Längsachse von etwa 270 Grad stürzte das Ultraleichtflugzeug in einem „spiralsturzähnlichen Flugzustand“ senkrecht auf die Piste.

Rettungssystem des Ultraleichtflugzeuges löste bei Absturz aus

Nahezu senkrecht prallte das Ultraleichtflugzeug nach Erkenntnissen der Ermittler auf den Flugplatz Rheinermark. Foto: BFU

Der Pilot aus Hemer, der über umfangreiche Flugerfahrungen auch auf dem Unglücksflugzeug hatte und als Verkehrsflugzeugführer tätig war, verstarb noch an der Unfallstelle. Das Rettungssystem, das bis August 2020 zugelassen war, lag teilausgelöst am Boden, die Hülle des Fallschirms befand sich im Packschlauch, die Rakete war ausgebrannt. Die beiden Auslösegriffe steckten vollständig in den Führungs- beziehungsweise Halteblöcken.

Ein interessantes Detail hinsichtlich des Fliegens mit offener Tür fanden die Ermittler im Flugbuch des Ultraleichtflugzeuges: „Im Flughandbuch ist vermerkt, dass bei Flügen mit offener Tür die Fahrtmesseranzeige ungenau ist. Der Fahrtmesser zeigt eine geringere Geschwindigkeit an, als tatsächlich geflogen wird.“

Abschlussbericht zum Absturz wird erst Mitte kommenden Jahres erwartet

Es wird auch beschrieben, wie sich das Strömungsabrissverhalten des Flugzeuges darstellt: „Der eigentliche Strömungsabriss kündigt sich durch Schütteln und Taumeln an. Dann kippt das Flugzeug nach vorn über und nimmt Fahrt auf.“ […] Durch Nachlassen des Höhenruders ist die Savage sofort wieder steuerbar. […] Der Höhenverlust bei einem sofort beendeten Stall beträgt etwa 100 ft.“ Die kleinste stetige Geschwindigkeit, bei der das Flugzeug noch steuerbar ist, sei deutlich niedriger als bisher vermerkt.

Der Zwischenbericht ist eine Dokumentation der Geschehnisse sowie der Ermittlungen der Untersucher vor Ort und eine Aufzeichnung der Zeugenaussagen. Jetzt geht die Ursachenforschung rund um den tödlichen Absturz in die Hände eines hauptamtlichen Ermittlers. In der Regel erscheint der Abschlussbericht ein Jahr nach dem Absturz – und wäre somit nicht vor August 2021 zu erwarten.