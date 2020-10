Zweiter Iserlohner Nachtflohmarkt steigt an Halloween

Iserlohn. Halloween wird das Motto bei der zweiten Auflage des Nachtflohmarkts am Seilersee. Trödler können sich ab sofort anmelden.

Wer Mitte August den ersten Nachtflohmarkt des Vereins „Bürger helfen Bürgern“ am Seilersee verpasst hat oder beim Besuch auf den Geschmack gekommen ist, sollte den 31. Oktober rot im Kalender markieren. An dem Samstag ist die zweite Auflage geplant, erklärt Mitorganisatorin Svenja Finke, die mit Blick auf die noch immer angespannte Infektionslage eine klare Ansage macht: „Auf dem Flohmarkt sind Masken zu tragen, da gibt es nichts zu diskutieren. Wer das nicht möchte, soll bitte einfach zu Hause bleiben.“ In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt soll das auch resolut kontrolliert und durchgesetzt werden.

Bitte verkleiden und die Batterien nicht vergessen Der Halloween-Nachtflohmarkt am Iserlohner Seilersee ist für Besucher geöffnet am Samstag, 31. Oktober, von 17 bis 22 Uhr. Aufbauen können Verkäufer bereits ab 15 Uhr. Die Trödelmeile beginnt an der Autobahnbrücke, zugelassen sind nur Privatleute. Die Standmiete beträgt 15 Euro für drei Meter, Vereine zahlen 10 Euro. Es gilt die Maskenpflicht. Mitgebracht werden sollten batteriebetriebene Lichterketten und andere Leuchtmittel, auf Kerzen bitten die Organisatoren zu verzichten. Halloween-Deko an Ständen und Kostüme sind erwünscht. Der Verein „Bürger helfen Bürgern“ sucht noch kostümierte „Erschrecker“ und Preise für die Tombola. Svenja Finke (0179/8255196) und Gabi Freihoff (0151/74330239) ­stehen ab sofort für Anmeldungen und Fragen zur Verfügung.

Bei einer abendlichen Veranstaltung mit Masken am 31. Oktober drängt sich der beliebte amerikanische Kulturimport Halloween auf, und tatsächlich hat der „Bürger helfen Bürgern“-Verein den Termin nicht zufällig gewählt: Schaurig schön soll es beim zweiten Nachtflohmarkt zugehen, Kostüme sind ausdrücklich erwünscht. Wer sich dabei ins Zeug legt, kann auch etwas gewinnen, kündigt Manuel Huff an: „Wir haben die Fotobox der Stadtwerke da, auf Facebook werden wir dann hinterher über die beste Verkleidung abstimmen lassen.“ Einen attraktiven Preis will sich der Verein noch überlegen.

Bei der „Tollen Trödel-Tombola“ kann jeder abräumen, denn: Jedes Los gewinnt. „Wir haben schon eine Menge dafür gestiftet bekommen, gute Trödelsachen und auch Neuware. 200 Preise haben wir jetzt, super wäre es, wenn wir noch auf 500 kommen“, sagt Svenja Finke und hofft auf weitere Sachspenden. Was von der eingenommenen Standmiete und Spenden nach Abzug der Kosten übrig bleibt, soll wieder einem guten Zweck zugute kommen, diesmal einem Weihnachtsessen für Obdachlose.

Flammenkünstler sorgen für stimmungsvolle Unterhaltung

Die schaurige Trödelmeile beginnt am Seeufer unter der Autobahnbrücke, wo nicht nur Stromanschlüsse für die Buden mit Getränken, Grillstand und Waffelbäckerei liegen, auch vor ungünstiger Witterung kann dort Zuflucht gesucht werden. Für die innere Wärme soll auch mit heißem Kakao und Glühwein gesorgt sein. Der Flohmarkt findet in jedem Fall statt, versichern die Organisatoren, im Zweifel sollten Besucher ihren Regenschirm mitbringen. Für Stimmung werden diesmal neben zwei Musikern auch flammende Spezialeffekte sorgen, denn die Künstler der Essener Gruppe „Feuerfest“ haben zugesagt, ohne Gage für die gute Sache aufzutreten, berichtet Svenja Finke.

Besucher und Verkäufer hingegen werden gebeten, der Sicherheit wegen auf offenes Feuer zu verzichten. Erlaubt und erwünscht ist alles, was risikofrei und kabellos leuchtet: von batteriebetriebenen Lichterketten über Gruben-, Garten- und Taschenlampen bis hin zum Smartphone. Nicht nur Beleuchtung, auch eine Halloweentaugliche Dekoration der Stände ist natürlich angezeigt. Hohle Kürbisse, mit Akku-Teelicht beleuchtet, sind besonders zu empfehlen. An dieser Stelle ein Rat für alle, die mit der Tradition weniger vertraut sind: Es lohnt sich, Süßes dabei zu haben, sonst könnte das „saure“ Konsequenzen haben. Und wenn das nur enttäuschte Kinderaugen sind.

Der Verein hat noch einen Hinweis in eigener Sache. „Wir haben aktuell genug Helfer, die Tafel sucht aber noch Freiwillige“, sagt Svenja Finke und rät Bürgern, vorerst bessert dort Hilfe anzubieten.