Zwei Touren eröffnen den Iserlohner Fahrrad-Herbst

Iserlohn. Fast pünktlich zum Herbstbeginn lädt der ADFC Iserlohn am kommenden Wochenende zu zwei geführten Radtouren ein.

So startet ADFC-Tour-Guide Mirko Windrich am Samstag, 26. September, um 11 Uhr am Bahnhof Letmathe seine rund 60 Kilometer lange Tour über die Westrunde des Ruhr-Lenne-Achters. Von dort aus geht es über Iserlohn und dem Ruhrtalradweg bis zum Hengsteysee. Der Lenne flussaufwärts folgend, wird dann auf dieser leichten, familienfreundlichen und überwiegendautofreien Tour mit landschaftlich sehenswerten Abschnitten über Hohenlimburg wieder Letmathe erreicht. Unterwegs ist eine Einkehr im Biergarten an der Lennemündung vorgeplant.

Am Sonntag, den 27. September, führt eine Fahrradexkursion unter Leitung von ADFC-Tour-Guide Doris Nenast in das Naturschutzgebiet des ehemaligen Steinbruchs Helmke, das den Teilnehmern im Rahmen einer zweistündigen sachkundigen Führung durch einen ortskundigen Biologen nahe gebracht werden wird. Der Start der Tour ist nicht wie ursprünglich geplant ab Barendorf, sondern los geht’s um 10 Uhr auf dem Parkplatz am Gerlingser Platz 6. Wenn es auch vielfach über Waldwege und ruhige Nebenstraßen geht, sind aber auch ein paar kräftige Steigungen und geschotterte Abschnitte auf dieser mittelschweren, rund 34 Kilometer langen Tour zu erwarten. Natürlich sind unterwegs genügend Pausen vorgesehen. So ist ein kleiner Imbiss vorbereitet, für den ein geringer Unkostenbeitrag von zwei Euro pro Person erhoben wird. Weiterhin ist eine Einkehr gegen Ende der Tour vorgeplant, bevor nach 17 Uhr wieder der Startpunkt in Gerlingsen erreicht wird.

Ausfahrten unterCorona-Bedingungen

Diese geführte ADFC-Touren finden unter den derzeit gültigen Corona-Bedingungen statt. Dazu gehört das Mitführen eines Nasen-Mundschutzes, das Einhalten der Abstandsregelungen und eine Erfassung der Teilnehmer zum Zwecke der Rückverfolgung. Da im wesentlichen öffentliche Straßen und Waldwege benutzt werden, ist es erforderlich,dass die Teilnehmer über ein verkehrsgerechtes Fahrrad und über eine ausreichende Fahrsicherheit verfügen. Der ADFC Iserlohn empfiehlt darüber hinaus das Tragen eines Fahrradhelmes. Bis auf den Unkostenbeitrag ist die Teilnahme an den geführten Touren kostenfrei, Anmeldungen sind nicht erforderlich.