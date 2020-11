Zwei Schulen, ein Weg zum Abitur

„Rein rechtlich bleiben wir natürlich zwei Schulen“, sagt Daniel Asmuth, Leiter der Gesamtschule Seilersee. Praktisch gesehen werden die Grenzen zwischen seiner Schule und ihrer „großen Schwester“ vom Nußberg ab dem kommenden Sommer aber weitgehend aufgehoben. Denn dann startet die neue Gesamtschule erstmals in die Oberstufe, wofür beide Schulen eine so enge Kooperation planen, dass sie im Grunde eine Schule ergeben – ein Einschnitt in der Iserlohner Schulentwicklung, denn ein so großes Kursangebot hat es an einer gymnasialen Oberstufe bisher noch nicht gegeben. Barbara Brühl, Leiterin der Gesamtschule Iserlohn, und Daniel Asmuth haben ihre Pläne jetzt Schuldezernent Martin Stolte vorgestellt.

Eine große Oberstufe bietet große Wahlmöglichkeiten

Kernidee ist, dass eine möglichst große Schülerzahl und ein Zusammenlegen der Lehrerkollegien auch eine möglichst große Vielfalt an Wahlmöglichkeiten für die Iserlohner Schüler ergibt, was vor allem die Möglichkeit erhöht, einen Weg nach eigenen Interessen, Neigungen und Stärken hin zum Abitur zu finden. In der Tat sind die Kombinationsmöglichkeiten, die die beiden Schulen als Abiturfächer anbieten wollen, extrem breitgefächert. Bei den Sprachen sind über Deutsch, Englisch und Französisch hinaus auch Spanisch und Chinesisch möglich, die Gesellschaftswissenschaften werden um Psychologie, Philosophie und Sozialwissenschaften auch als Leistungskurse ergänzt und im Bereich der MINT-Fächer werden auch Ernährungslehre und Technik angeboten. Gerade mit den zuletzt genannten Fächern erhöhen die Schulen über die klassische Schulbildung hinaus den praxis- und berufsbezogene Anteil ihres Angebotes deutlich, was auch Kooperationen mit außerschulischen Partnern ermöglicht.

Wichtig ist Barbara Brühl und Daniel Asmuth dabei, dass alle Entscheidungen und Wege vom Kind aus gedacht werden und nicht von Schulinteressen geleitet werden sollen. Dass das Kind im Mittelpunkt steht, zeigt auch die feste Absicht, die Grundphilosophie der Gesamtschule mit individueller Förderung und enger persönlicher Begleitung auf die Oberstufe auszudehnen. Ziel sei, einerseits die Besten angemessen zu fördern, gleichzeitig aber auch schwächeren Schülern oder Kindern aus bildungsfernen Schichten den Weg zum Abitur zu ermöglichen. Eine Begleitung nicht nur fachlicher Natur, sondern auch bei der Persönlichkeitsentwicklung mit eigener Prioritätensetzung, Hilfe beim Umgang mit Herausforderungen und Laufbahnberatung sowie einem Lerncoaching, das Lerntypen und Lernmotivationen ermittelt und eigene Lernstrategien entwickelt, sollen Instrumente dafür sein. Auch methodisch gehen die beiden Schulen digital betreuten Lernzentren, flächendeckendem iPad-Einsatz und selbst gesteuertem Lernen neben den bewährten Methoden durchaus neue Wege.

Der Erfolg der gemeinsamen Sekundarstufe II an zwei Standorten wird stark von den Lösungen der logistischen Herausforderungen abhängen. Grundsätzlich sollen die Schüler einem Standort zugeteilt sein. Ein kompakter Stundenplan mit festen Modulen soll gewährleisten, dass sie für die gemeinsamen Angebote nur maximal einmal am Tag pendeln müssen. Dazu soll ein Busverkehr eingerichtet werden, für den die Schulleitungen die geplante Ring-Route rund um Iserlohn im Auge haben. Es soll aber auch E-Bikes zur freien Benutzung geben. Bei der Entwicklung von optimalen Lösungen für die Verbindung der Standorte gibt es noch einige Detail-Fragen zu klären. Generell könne sie aber auch ein Impuls für die Weiterentwicklung der Mobilität in Iserlohn sein.

Weitergehende Informationen folgen Anfang des Jahres

Auf mehr als 200 Oberstufenschüler ist die neue Gesamtschule ausgelegt, Prognosen zum Anmeldeverhalten können aber nicht abgegeben werden. „Das muss sich wie alles andere auch erst entwickeln“, sagt Daniel Asmuth, aus dessen Sicht eine Anmeldezahl von rund 150 Schülern wünschenswert sei. Anfang des kommenden Jahres soll es Informationsflyer und eine große Informations-Veranstaltung zur neuen Oberstufe geben, bevor im Februar die Anmeldephase beginnt. Im April soll dann der Kooperationsvertrag unterzeichnet werden.