Für viele Nußberger und Sümmeraner gehören sie zur Adventszeit wie das Plätzchenbacken und die Weihnachtsmärkte: der Stadteil- bzw. der Dorfadventskalender, bei dem sich jeden Abend ein schön geschmücktes Fenster eines Wohnhauses oder Geschäfts öffnet und man sich gemeinsam mit Nachbarn, Freunden und allen weiteren Interessierten bei Liedern, Geschichten und Gedichten und auch bei heißen Getränken auf das immer näher kommende Fest einstimmt.

„Wir waren der erste Stadtteil überhaupt, der damit angefangen hat. Und wir haben in keinem Jahr ausgesetzt – das ist eine tolle Leistung“, freut sich Ralf Schulte, der vor mehr als 20 Jahren den „lebendigen Adventskalender“ am Nußberg initiiert hatte. Jeden Abend um 18 Uhr – bei den Fenstern der Kindergärten, der Grundschule, des Altenheims und der Pfadfinder auch schon eine Stunde früher, aber ebenfalls mit den Glockenschlägen der Johanneskirche – öffnet sich ein Fenster im Stadtteil.

Familie Hellmich lädt auf dem Nußberg die Nachbarn in ihren Garten ein

So auch bei Familie Hellmich, die im zweiten Jahr dabei ist. Im Garten von Lisa und Tobias Hellmich an der Nußbergstraße wärmt eine Feuerschale die Besucher, es gibt heißen Glühwein und Punsch. „Es gibt im Laufe des Jahres nicht viele Gelegenheiten zusammen zu kommen“, meint Tobias Hellmich und freut sich, dass sich vor allem in der Vorweihnachtszeit die Gemeinschaft auf dem Nußberg zusammenfindet, innehält und gemeinsam die Adventszeit begeht. Rund 35 Nachbarn kommen an diesem Abend in den Garten der Hellmichs. Sie hören sich erst eine Kurzgeschichte an und singen gemeinsam Lieder – „in der Weihnachtsbäckerei“ und wie bei jedem Fenster bis zum 24. Dezember „Macht hoch die Tür“.

Lisa Hellmich ist am Nußberg aufgewachsen und mit der Tradition groß geworden. Für sie, ihren Ehemann und auch Söhnchen Maximilian ist es also selbstverständlich, sich an der Aktion auch selber zu beteiligen. Natürlich sei es für die junge Familie mit einem gewissen Aufwand verbunden, auch weil es bei ihnen im Garten stattfindet. Aber Tobias Hellmich nimmt es mit Humor: „Rasenmähen im Dezember ist doch auch mal was Besonderes.“ Und auch Ehefrau Lisa will die Tradition gerne beibehalten: „Mit der Familie zusammen zu sein, die Besinnlichkeit – das ist es definitiv wert.“

Der Sümmeraner Dort-Adventskalender ist weit bekannt – sogar in Oslo

Die auch schon seit 13 Jahren gepflegte Tradition des Sümmeraner Dorf-Adventskalenders hat sich derweil sogar bis nach Oslo herumgesprochen. Als sich am Dienstag das dritte Adventsfenster an der Burgapotheke öffnete, waren Nils Frederik und Eva Broch aus Norwegens Hauptstadt dabei – und begeistert. „Unsere Freunde wollten uns gerne einige Tage besuchen, und als sie hörten, dass wir zu dem Zeitpunkt unser Fenster öffnen, kamen sie noch mal so gerne, denn davon hatten sie in ihrer Heimatstadt bereits von anderen Freunden von uns gehört“, freute sich Apothekerin Britta Gößling. Die Dortmunderin („Bei uns gibt es so etwas nicht.“) hatte von ihrer Vorgängerin Mechthild Hahnemann vor elf Jahren die Apotheke und auch die Tradition des Fensters übernommen. Einst vom Handwerker- und Gewerbeverein ins Leben gerufen wird das Ganze inzwischen in Sümmern wie am Nußberg von privaten Ehrenamtlern organisiert, die damit vielen Menschen eine schöne Adventszeit bescheren.