Zurück zur Normalität – nur wann?

Iserlohn. In dieser Woche könnten zeitnahe Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen werden. Auf Facebook gibt es dazu geteilte Meinungen

Frankreich hat seine Ausgangssperren gerade bis zum 11. Mai verlängert, Spanien lässt in Industrie und Baugewerbe wieder arbeiten. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat verkündet, sich an den Empfehlungen der Leopoldina-Akademie orientieren zu wollen, die unter anderem Lockerungen in Grundschulen, Sek I, kleineren Läden und Behörden vorsehen. Schon heute könnte nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten verkündet werden, wie es nach dem 19. April weitergeht – so lange gelten die aktuellen Beschränkungen noch. Zurück zur Normalität, klar, nur wann? Nach einem Aufruf der Heimatzeitung wird auf Facebook diskutiert.

„Es muss endlich eine Lockerung her“, schreibt Adrian Schreiter. „Die Menschen werden ja langsam wahnsinnig.“ Auch Corinna Bongard meint: „Definitiv lockern! (...) Außerdem ist man den Menschen im Supermarkt näher als in anderen Geschäften oder Restaurants. Mit Abstand wird daher alles möglich sein. Und den sollte man generell zu fremden Menschen haben. (...) Außerdem sind soziale Kontakte sehr wichtig für die Seele, sonst sterben die Menschen mit Vorerkrankungen nicht an Corona, sondern an Einsamkeit!“

„Mal ganz ehrlich, egal was passiert, die Gefahr lauert überall. Wir können machen was wir wollen, es wird immer wieder zu einer Ansteckung kommen. Das Robert-Koch-Institut sagt so und Leopoldina wieder so. (...) Wer hat nun Recht?“ Am Ende wisse es keiner so genau, schreibt Nutzerin „Anja Wer Wills Wissen“.

„Die meisten schreien: alles zu lassen. Dann aber bitte komplettes Kontaktverbot, damit wir es schnell hinter uns haben“, meint dagegen Steffi Kremer. „Der trifft sich mit dem, der wiederum mit einem anderen. (...) Ich weiß nicht was ich machen soll mit den zwei Kids. Es fehlen ihnen die Kontakte. (...) Ich arbeite in einem Seniorenheim. Wir sind noch frei vom Virus. Dennoch leiden die Bewohner sehr ohne Kontakte und Besuche.“

Jan Willi Westhoff fürchtet: „Sobald alles gelockert wird, bricht es wieder größer aus. Das Virus ist zu groß für uns, da kann man machen was man will, das Virus wird uns bis 2021 begleiten.“ Auch Mike Schimetzek meint: „Es wäre unverantwortlich, jetzt wieder Lockerungen durchzuführen. Gerade in Schulen und Kitas, aber auch in Restaurants ist Abstand unmöglich. In Geschäften ist das je nach Größe auch bedenklich (...). Gerade in Bus und Bahn ist das Risiko extrem. Nur im Interesse der Wirtschaft die Gesundheit zu gefährden, ist verantwortungslos (...). Nur eine Unterbrechung der Infektionsketten macht Sinn.“

„Eine Lockerung, die aber gut überlegt ist und mit Bedacht umgesetzt wird“, fordert Sabine Mohr. „Es sind eben zukünftig noch ganz andere Sicherheits- und Hygienevorschriften einzuhalten, als vor Corona“, meint meint Julika Steppat. „Abstand halten, begrenzte Personenanzahl in den Läden, Abstand zwischen den Tischen im Biergarten, es wird sich zwangsläufig eine Menge ändern müssen, aber dennoch sollte langsam wieder Leben stattfinden.“

Massenveranstaltungen solle man aufschieben. „Und ja – auch den Schulstart sollte man noch einmal überdenken.“ Es ginge ja nicht nur um die Größe der Klassen. In den Schulen werde gemeinsam gegessen, gespielt, die „oft grenzwertigen“ Toiletten genutzt, und die Viren dann nach Hause getragen. „Wir müssen uns einfach damit abfinden, dass sich Ansteckungen auch in Zukunft nicht vermeiden lassen werden. Es gelte aber, sich und andere bestmöglich zu schützen.

Judith Laurenzis wird konkret: „Wenn Schulen geöffnet werden sollten, dann in den Grundschulen nur die vierten Klassen, da die einen Schulwechsel vor sich haben.“ An den weiterführenden Schulen solle man die Abschlussjahrgänge erst beschulen, weil die Ausbildungen beginnen oder Abitur machen wollten. „Vielleicht könnte auch versucht werden, dass der Einzelhandel und Friseure wieder öffnen. Mundschutz in der Öffentlichkeit könnte zur Pflicht werden.“