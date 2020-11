Zufahrt zum Parkplatz des Parktheaters wird beschränkt

An drei Stellen wurden jetzt an den Parkplätzen des Parktheaters Schranken installiert.

Iserlohn. Wegen Vandalismus und Vermüllung rund um das Theater wird die unbefugte Nutzung des Parkplatzes nun unterbunden.

Vermüllung, Lärmbelästigung und Vandalismus – die Situation rund um das Parktheater hat in der Vergangenheit wiederholt zu Beschwerden von Anwohnern aber auch vom Parktheater selbst geführt. In einem gemeinsamen Antrag hatten CDU und FDP im Juli eine schnelle Verbesserung der Lage bewirken wollen.

Das Ordnungsamt hat nun mit einem Maßnahmenkatalog reagiert, an dessen Ende aktuell auch der Parkplatz des Parktheaters mit Schranken an allen drei Zufahrten ausgestattet wird, um auch dort eine unbefugte Nutzung zu unterbinden. In einem ersten Schritt wurde bereits die Sackgasse unterhalb des Parktheaters mit einer Beschilderung versehen, die den dortigen Aufenthalt lediglich im Rahmen von Veranstaltungen des Parktheaters erlaubt. Der Durchgang wird zwar jederzeit gestattet, der Verzehr von Speisen und Getränken sowie das Abspielen lauter Musik sind dort aber nun verboten. Das Ordnungsamt will regelmäßige Kontrollen vornehmen.

Der Maßnahmenkatalog sieht hier weiter vor, das schlecht einsehbare Areal unterhalb des Parktheaters aufzuhellen. Bäume und Sträucher rund um das Parktheater und um die Parkplatzflächen werden zurückgeschnitten, mögliche marode Bäume werden komplett entfernt. Entlang des Fußweges durch den Park und unterhalb des Parktheaters wird eine zusätzliche Gehwegbeleuchtung installiert. Und im unteren Parkplatzbereich des Parktheaters und an den schlecht einsehbaren Stellen wird die Installation einer Videoüberwachung auch im Hinblick auf rechtssichere Nutzung geprüft.

Mit quietschenden Reifen auf dem Parkplatz

Probleme gibt es aber auch auf dem großen Parkplatz oberhalb des Parktheaters. Nach Schilderungen der Anwohner gibt es auch hier Vandalismus der übelsten Sorte – gerne auch in Zusammenhang mit Auto-Treffen, bei denen mit quietschenden Reifen Rennen und ähnliches veranstaltet werden. Um das zu unterbinden, wurden nun drei Schlagbäume installiert, sogenannte Handschranken, die relativ unempfindlich sind und als schnellste und einfachste Möglichkeit gelten, die Zufahrt zu unterbinden. Die Schlagbäume werden mit Schließtechniken ausgestattet, die gewährleisten, dass die Feuerwehr, die Stadtwerke und Zulieferer des Parktheaters oder andere berechtigte Nutzer jederzeit auf die Flächen können. Laut Drucksache der Verwaltung für die letzte Sitzung des Haupt- und Personalausschusses, wo das Thema behandelt wurde, sollen die drei Schlagbäume insgesamt 15.000 Euro kosten.

Der Parkplatzbereich im Bereich der Container bleibt von dieser Regelung ausgenommen. Was derzeit noch fehlt, ist die erforderliche Beschilderung an den Zufahrten. Sobald auch die vorgenommen worden ist, können die Schlagbäume in Betrieb gehen. Die Stadt wird dann darüber informieren.