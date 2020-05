Zahl der Corona-Infizierten im Märkischen Kreis unverändert

Märkischer Kreis. Ein neuer Infizierter in Iserlohn, ein Gesundeter in Menden – das ist laut Kreisgesundheitsamt die aktuelle Entwicklung im Märkischen Kreis.

Die Anzahl der am Coronavirus Infizierten im Märkischen Kreis hat sich aktuell nicht verändert. Wie das Gesundheitsamt des Kreises meldet, sind nach wie vor 29 Personen erkrankt. Unter Quarantäne stehen aber nach Angaben der Pressestelle des Kreises nur noch 75 Personen.

Ein neuer Infizierter in Iserlohn, dafür ein Gesundeter in Menden – das ist laut Kreisgesundheitsamt die aktuelle Entwicklung im Zusammenhang mit der Coronapandemie im Märkischen Kreis. Die Anzahl der Infizierten bleibt somit bei 29. In Quarantäne befinden sich noch 75 Kontaktpersonen, vier weniger als noch einen Tag zuvor. Im Krankenhaus sind noch zwei Personen, wovon eine beatmet werden muss. Am Donnerstag haben die Gesundheitsdienste 21 Abstriche genommen, davon fünf bei Hausbesuchen, acht am Drive-In in Lüdenscheid und ebenso viele am Griesenbrauck in Iserlohn.

Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Märkische Kreis insgesamt 598 Infizierte; 540 Personen gelten mittlerweile als gesund. 29 sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Deren Durchschnittsalter betrug 74,8 Jahre.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Iserlohn: 10 Infizierte, 111 Gesunde, 18 Kontaktpersonen und 5 Tote

Hemer: 1 Infizierte, 53 Gesunde und 8 Kontaktperson und 1 Toter

Altena: 0 Infizierte, 9 Gesunde und 4 Kontaktpersonen und 1 Toter

Balve: 2 Infizierte, 7 Gesunde und 1 Kontaktpersonen

Halver: 0 Infizierte, 31 Gesunde, 0 Kontaktperson und 3 Tote

Herscheid: 0 Infizierte, 6 Gesunde und 3 Kontaktpersonen

Kierspe: 0 Infizierte, 15 Gesunde, 6 Kontaktpersonen und 1 Toter

Lüdenscheid: 3 Infizierte, 89 Gesunde, 7 Kontaktpersonen und 3 Tote

Meinerzhagen: 3 Infizierte, 31 Gesunde, 4 Kontaktpersonen und 4 Tote

Menden: 8 Infizierte, 103 Gesunde, 15 Kontaktpersonen und 8 Tote

Nachrodt-Wiblingwerde: 1 Infizierte, 0 Gesunde, 1 Kontaktperson

Neuenrade: 0 Infizierte, 13 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

Plettenberg: 0 Infizierte, 51 Gesunde, 1 Kontaktperson und 3 Tote

Schalksmühle: 1 Infizierte, 8 Gesunde und 6 Kontaktpersonen

Werdohl: 0 Infizierte, 13 Gesunde und 1 Kontaktperson

Alle Informationen rund um Corona hat der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite über-sichtlich gebündelt: https://www.maerkischer-kreis.de/corona/index.php