Zahl der Corona-Erkrankten weiter rückläufig

Iserlohn/Kreis. Gesundheitsamt vermeldet aber eine Neuinfektion

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreis meldet aktuell 122 Corona-Infizierte. 61 Personen befinden sich noch in stationärer Behandlung. 436 Patienten gelten als genesen. Die Zahl der aktuell Corona-Erkrankten ist weiter rückläufig. Die Statistik des Kreisgesundheitsamts verzeichnet aktuell noch 122 an Covid-19 erkrankte Personen und 436 Genesene. Seit gestern gibt es eine labortechnisch-bestätigte Neuinfektion.

Unter Quarantäne stehen derzeit 299 Personen, darunter 177 Kontaktpersonen. Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Kreis insgesamt 583 labor-technisch bestätigte Corona-Fälle. Es wurden 25 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus registriert. Bisher wurden 121 Erkrankte stationär aufgenommen, davon elf Patienten in Krankenhäusern außerhalb des Kreises. Ebenfalls elf mussten/müssen beatmet werden. Aktuell sind noch 61 Personen in stationärer Behandlung. Aus Altena, Herscheid, Nachrodt-Wiblingwerde und Schalksmühle wird aktuell kein Corona-Infizierter mehr gemeldet. Am Montag haben die Gesundheitsdienste 68 Personen getestet; davon 33 an der Drive-In-Station in Iserlohn und 14 in Lüdenscheid. Bei Hausbesuchen wurden Abstriche bei 21 Personen genommen.

Hier die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Iserlohn: 26 Infizierte, 88 Gesunde, 63 Kontaktpersonen und 4 Tote

Hemer: 15 Infizierte, 40 Gesunde und 14 Kontaktperson

Altena: 0 Infizierte, 9 Gesunde und 6 Kontaktpersonen und 1 Toter

Balve: 1 Infizierter, 7 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

Halver: 2 Infizierte, 29 Gesunde, 1 Kontaktperson und 3 Tote

Herscheid: 0 Infizierte, 5 Gesunde und 1 Kontaktpersonen

Kierspe: 1 Infizierte, 14 Gesunde, 9 Kontaktpersonen und 1 Toter

Lüdenscheid: 22 Infizierte, 69 Gesunde, 16 Kontaktpersonen und 3 Tote

Meinerzhagen: 7 Infizierte, 27 Gesunde, 7 Kontaktpersonen und 4 Tote

Menden: 35 Infizierte, 74 Gesunde, 45 Kontaktpersonen und 8 Tote

Nachrodt-Wiblingwerde: keine

Neuenrade: 1 Infizierte, 12 Gesunde und 0 Kontaktperson

Plettenberg: 11 Infizierte, 42 Gesunde, 13 Kontaktpersonen und 1 Toter

Schalksmühle: 0 Infizierte, 8 Gesunde und 1 Kontaktpersonen

Werdohl: 1 Infizierter, 12 Gesunde und 1 Kontaktpersonen

Alle Informationen rund um Corona hat der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite übersichtlich gebündelt: https://www.maerkischer-kreis.de/corona/index.php.