Zahl der Corona-Erkrankten steigt um einen auf 49

Kreis. Erste Person in Nachrodt-Wiblingwerde mit dem Coronavirus infiziert.

Die Anzahl der aktuell am Coronavirus Erkrankten hat sich um einen auf 49 erhöht, meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises. 125 Personen stehen weiterhin als Kontaktpersonen unter Quarantäne. Ebenfalls 125 Corona-Patienten wurden oder werden stationär behandelt, davon zwölf in Krankenhäusern außerhalb des Kreises. Elf von ihnen mussten/müssen beatmet werden. Bei Hausbesuchen wurden 65 Personen getestet. Zwei wurden trotz vorheriger Terminabsprache nicht angetroffen. An der Drive-In-Station in Iserlohn wurden 67 Abstriche genommen, in Lüdenscheid war es keiner.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 0 Infizierte, 9 Gesunde und 3 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 2 Infizierte, 7 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

• Halver: 1 Infizierter, 30 Gesunde, 6 Kontaktperson und 3 Tote

• Hemer: 5 Infizierte, 50 Gesunde und 6 Kontaktperson

• Herscheid: 2 Infizierte, 5 Gesunde und 4 Kontaktperson

• Iserlohn: 14 Infizierte, 104 Gesunde, 35 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 1 Infizierter, 14 Gesunde, 7 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 3 Infizierte, 89 Gesunde, 11 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 4 Infizierte, 30 Gesunde, 5 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Menden: 13 Infizierte, 96 Gesunde, 30 Kontaktpersonen und 8 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 1 Infizierte, 0 Gesunde, 1 Kontaktperson

• Neuenrade: 0 Infizierte, 13 Gesunde und 0 Kontaktperson

• Plettenberg: 2 Infizierte, 50 Gesunde, 7 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Schalksmühle: 0 Infizierte, 8 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

• Werdohl: 0 Infizierte, 13 Gesunde und 2 Kontaktperson

Alle Informationen rund um Corona hat der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite über-sichtlich gebündelt: https://www.maerkischer-kreis.de/corona/index.php.