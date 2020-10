Kalthof. Nachdem ein weiterer Schwertransport die Firma Thiele erreicht hat, kann nun eine neue Fertigungsmaschine aufgestellt werden.

Nachdem in der vergangenen Woche wie berichtet ein 160-Tonnen-„Päckchen“ mit einem speziellen Gestell für einen neuen Schmiedehammer Thiele in Kalthof erreicht hat, ist in den vergangenen Tagen nun ein weiterer Schwertransport mit einer Lieferung für das Unternehmen durch den Ort gerollt. Im Vergleich zur ersten Lieferung handelte es sich diesmal aber fast um ein Leichtgewicht: 60 Tonnen bringt die Schabotte auf die Wage, die benötigt wird, damit das Gestell für den neuen Schmiedehammer im Boden verankert werden kann. „Wir sind sehr stolz, diese für den Standort so wichtige Investition getätigt zu haben. Dies ist die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte und bedeutet für uns einen technologisch innovativen Meilenstein“, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. 6,5 Millionen Euro soll die neue Konstruktion am Ende insgesamt kosten.

„Das XXL-Päckchen ist im Körbchen“, heißt es von Firmeninhaber Ulrich Thiele dazu in Anspielung auf den Titel des Berichtes in der Heimatzeitung zu der 160-Tonnen-Lieferung von vergangener Woche, die nun zusammen mit der Schabotte an ihren finalen Platz positioniert werden konnte. Auch der eigentliche Schmiedehammer steht bereits auf dem Thiele-Gelände für den späteren Aufbau bereit. Am Ende soll die gesamte Konstruktion zwischen 270 und 280 Tonnen auf die Wage bringen.

Der interne Transport des Gestells zur Grube war dabei noch von einigen kleineren logistischen Herausforderungen begleitet, wie es heißt, so etwa durchdrehenden Rädern bei der Zugmaschine. Danach ging es in Millimeterarbeit in die Grube. Insgesamt dauerte es rund vier Stunden, bis das Hammergestell an seiner endgültigen Position stand. Von Geschäftsführer Michael Hartmann gab es darum Lob für die „hervorragende Arbeit des gesamten Teams“.

„Die ersten Hammerschläge sollen im Dezember erfolgen“, heißt es von der Geschäftsführung in Bezug auf die Fertigstellung des Geräts noch, mit dem am Ende Teile von einem Gewicht bis zu 100 Kilogramm aus Metall mit einer Temperatur bis zu 1250 Grad gefertigt werden können.