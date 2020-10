Wunschbaum-Aktion: Spender und Schaufenster dringend gesucht

Iserlohn. Die „Wunschbaum“-Aktion hat es mit Corona schwer. Dabei haben viele Kinder sie dieses Jahr besonders nötig

Dreimal hatten sie sich bisher der Herausforderung gestellt, stetig mehr Kinderaugen an Heiligabend zum Strahlen zu bringen, dreimal ist es mit stetig größerer Kreativität gelungen, zwischen 850 und fast 1000 Geschenke zu besorgen. Doch auch bei der „Wunschbaum“-Aktion ist in diesem Jahr alles anders.

„Wir haben gerade noch einmal alles über den Haufen geworfen“, erklärt Sylvia Olbrich von der Flüchtlingshilfe Ende vergangener Woche nach einer langen Sitzung mit ihren Mitstreiterinnen Melanie Plath und Rita Keci. Ist der „Wunschbaum“, an dem die Wünsche von Kindern aus nachweislich sozial schwachen Familien aufgehängt werden, bislang im Advent durch Geschäfte und über Weihnachtsmärkte „getourt“, so wird das nun nicht möglich sein. „Zu nah, zu gefährlich“, winkt Sylvia Olbrich ab. Daher muss die Aktion jetzt nahezu komplett über das Internet laufen. Will heißen: Diejenigen, die den Kindern eine Freude im Wert von maximal 20 Euro bereiten möchten, pflücken den Wunsch nicht mehr beispielsweise beim „Weihnachtlichen Barendorf“ oder im Eingangsbereich von Karstadt vom Baum, sondern wählen ihn im Internet aus. Die Iserlohner so zu erreichen, sei zwar nicht unmöglich, aber eben auch nicht so einfach wie beim direkten Kontakt.

„Einbahnstraßensystem“ und Wunschzettel nur bei Organisatoren direkt erhältlich

Und auch das Prozedere für die Empfänger muss geändert werden. „Wir bitten die Eltern darum, einzeln zu uns zu kommen, um den Wunschzettel auszufüllen. Sie sollten sich vorher mit den Kindern bereits Gedanken machen, was gewünscht wird“, sagt Sylvia Olbrich, die mit ihren Mitstreitern bei der Flüchtlingshilfe bereits ein „Einbahnstraßensystem“ für die Besucher eingeführt hat. Keine Frage, dass in den Räumen auch Maskenpflicht herrscht.

Bislang wurden Familien, die für den „Wunschbaum“ in Frage kommen, mit Hilfe von Flyern, die in Einrichtungen wie dem Jobcenter oder dem Rathaus ausgelegt wurden, auf die Aktion hingewiesen. Auch das entfällt in diesem Jahr. „Die Wunschzettel sind nur bei uns direkt erhältlich“, betont Melanie Plath. Für Einrichtungen wie das Frauenhaus würden andere Lösungen gefunden, sie könnten sich gerne melden. „Schenker“ sind ebenfalls eingeladen sich telefonisch zu melden, wenn sie mit der Online-Variante nicht zurecht kommen.

Die Aktion ausfallen zu lassen kommt nicht in Frage

Was die Mitglieder der Flüchtlingshilfe ebenfalls während der Krise bemerken, ist die Tatsache, dass die Not jetzt noch viel größer ist als in den Vorjahren. Kurzarbeit oder gar der Jobverlust würden eine große Rolle spielen. „Durch den ,Wunschbaum’ haben wir auch viele, die keine Flüchtlinge sind, aber uns trotzdem um Rat fragen“, so Sylvia ­Olbrich. Für sie und die anderen Ehrenamtlichen sei der Gedanke, das Ganze in diesem Jahr ruhen zu lassen, nur ganz kurz aufgeflammt. „Wir sind alle Mütter oder Omas, das hätten wir nicht übers Herz gebracht“, erklärt sie. Und Rita Keci sagt: „Uns haben schon vor etwa acht Wochen Kinder gefragt, wann es denn wieder losgeht.“

Daher werden nun neben denjenigen, die Geschenke in Geschäften kaufen, sie verpacken und zur Flüchtlingshilfe bringen, diesmal noch mehr Geldspender benötigt, mit deren Unterstützung die Ehrenamtlichen dann die Geschenke besorgen können. Und auch Menschen, die fit am Computer sowie in Sachen Social Media sind, werden händeringend gesucht. „Vielleicht stellt uns ein Vermieter ja auch das Schaufenster eines leerstehenden Ladenlokals in der Innenstadt zur Verfügung“, äußert auch Sylvia ­Olbrich einen Wunsch.