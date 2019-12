Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wunschbaum-Aktion: „Integration ist keine Einbahnstraße“

Iserlohn. Geschenke so weit das Auge reicht, an einem Tisch werden noch fleißig Gutscheinkarten mit Schleifen versehen und letzte Geschenke entsprechend ihren Nummern einsortiert. „Ich bin wirklich stolz auf alle Mitarbeiter, dass das alles so klappt“, meint Sylvia Olbrich. 1000 Wünsche konnte die Wunschbaum-Aktion der Flüchtlingshilfe in diesem Jahr erfüllen – und so sehr viele Kinderaugen zum Strahlen bringen.

Und dabei wurde es in den letzten Tagen vor der Ausgabe der Wünsche nochmal richtig spannend, berichtet die 1. Vorsitzende der Flüchtlingshilfe. Für die letzten Geschenke fehlten gut 500 Euro. Als ein Spender das mitbekam, landete der fehlende Betrag per Blitzüberweisung auf dem Konto. „Die Iserlohner stehen wirklich mit viel Herzblut hinter der Aktion“, meint Sylvia Olbrich. Sie ist dankbar für die große Hilfsbereitschaft, die der Aktion immer wieder entgegenschlägt. Viele junge Leute, die keine Kinder haben, freuen sich, Wünsche zu erfüllen, berichtet sie. So spendeten die Azubis der Firma Hexion etwas von ihrem Gehalt, und auch die Mitarbeiter von Naust Hunecke erfüllen jedes Jahr rund 120 Wünsche. „Unser Dank gilt allen Unterstützern, denn ohne die wäre das alles gar nicht möglich“, sagt Sylvia Olbrich.

Helfer haben mittlerweile ein „dickes Fell“

Für die Erfüllung der Wünsche seien rund 20.000 Euro nötig gewesen. So hat der Wunschbaum in diesem Jahr auch wieder Halt in verschiedenen Einkaufsläden und auf Weihnachtsmärkten, etwa in Barendorf, gemacht. Die Erfahrungen seien insgesamt positiv, allerdings gebe es auch immer wieder vereinzelt Kommentare, in denen zum Ausdruck gebracht werde, dass mit der Aktion nur Flüchtlinge unterstützt würden – was aber nicht stimmt. „Wir erfüllen Wünsche für alle Bedürftigen“, sagt Sylvia Olbrich.

Die Wünsche der Kinder und Jugendlichen sind abwechslungsreich: Neben Puppen, ferngesteuerten Autos, Laufrädern und Teddys, gibt es aber auch sehr persönliche Wünsche. „Ein junges Mädchen hat sich zum Beispiel ihre erste Schminke gewünscht“, berichtet Sylvia Olbrich.

Es freut sie sehr, zu sehen, wie individuell und persönlich die Spender die Geschenke verpacken und oft auch einen persönlichen Gruß dazu legen. Immer wieder erblickt die Leiterin der Flüchtlingshilfe inmitten der Geschenkberge einzelne Teile, die ihr in Erinnerung geblieben sind. Ein Keyboard beispielsweise, das in der Sammelstelle bei Hagebau abgegeben worden ist. „Wie ich das in den kleinen Corsa bekommen habe, weiß ich auch nicht so richtig“, erzählt die 42-Jährige.

Helfer-Team ist zusammen gewachsen

Bei der Ausgabe der Wünsche sind dann noch einmal viele helfende Hände gefragt. Michael Joithe, Martin Luckert, Eva Kitz und die Landtagsabgeordnete Berivan Aymaz sind kurzentschlossen eingesprungen, um die Mitarbeiter der Flüchtlingshilfe zu unterstützen. „Alle packen mit an, die Ausgabe ist top organisiert, viele Sprachen werden gesprochen. Das beeindruckt mich sehr“, sagt Berivan Aymaz. Und in der Tat: Die Helfer sind zusammen gewachsen, es wird zusammen gekocht und gelacht. Auch bei der Ausgabe sind die Aufgaben klar verteilt, die Organisation läuft ohne Probleme.

Für Berivan Aymaz ist die Zahl der erfüllten Wünsche dennoch auch ein deutliches Signal, dass die Verhältnisse sich ändern müssen. „Die Flüchtlingshilfe springt hier ein, weil viele sich Geschenke zu Weihnachten nicht leisten können. Das ist ein Alarmzeichen“, meint die Landtagsabgeordnete. Sylvia Olbrich und Berivan Aymaz sind sich allerdings einig, dass die Aktion ein Zeichen des Zusammenhalts sei. Immerhin arbeiten dort Iserlohner, Geflüchtete und auch Politiker parteiübergreifend zusammen an der Erfüllung der Wünsche. Denn, so finden die beiden: „Integration ist keine Einbahnstraße.“