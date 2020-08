Bei einem Wohnungsbrand an der Schlesischen Straße in Iserlohn hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Feuer Wohnung in Iserlohn nach Feuer unbewohnbar

Iserlohn. Die Feuerwehr hatte den Wohnungsbrand an der Schlesischen Straße am Mittwochabend schnell unter Kontrolle.

Aus unbekannter Ursache ist am Mittwochabend eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Schlesischen Straße ausgebrannt. Ein Zeuge, der an der Bushaltestelle Schulstraße stand, hatte Alarm geschlagen und dadurch möglicherweise Schlimmeres verhindert.

Der 27-jährige Bewohner war zum Zeitpunkt des Brandes in der Nachbarschaft. Alle Mieter, auch die des Nachbarhauses, wurden vorsichtshalber aus ihren Wohnungen geholt. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Niemand wurde verletzt.

Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Nur so viel: Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schlesische Straße war im Feierabendverkehr in beide Richtungen für knapp zwei Stunden während der Löscharbeiten gesperrt.