„Wohin gehöre ich?“, fragt die Allianz

Wie alljährlich zum Beginn eines Jahres starten Christen in der ganzen Welt eine gemeinsame Aktion: die Allianzgebetswoche. Dazu treffen sie sich, um für bestimmte Dinge konkret zu beten und Gemeinschaft zu erleben. Das Motto in diesem Jahr lautet: „Wo gehöre ich hin?“

Dazu schreibt der Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, Reinhardt Schink: „Die neue Priorität bin Ich. Ich möchte mich erfinden, mich komplettieren, eine neue Marke Ich auf den ‚Markt‘ des Lebens bringen, die mir geschenkten Fähigkeiten einsetzen, wo immer es möglich ist. Meine Haupttätigkeit besteht im Moment darin, mich zu vermarkten, in allen Lebensbereichen.“ So schreibt ein Reise-Blogger, in der Sprache seiner Generation, und bringt auf den Punkt, was die junge Generation oder sogar unsere Gesellschaft heutzutage prägt: sich selber neu erfinden, wobei das Ich zum Dreh- und Angelpunkt wird.

Das Thema der Allianzgebetswoche 2020 „Wo gehöre ich hin?“ ist daher ein hochaktuelles und treffendes Thema. Die einzelnen Abende, an der sich die Christen aus Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften in Iserlohn und Hemer treffen, beginnen jeweils um 20 Uhr an folgenden Orten:

Hier die einzelnen Termine in der Übersicht

Montag, 13. Januar: Christliche Gemeinde Gerlingsen, Am Sonnenbrink 22, Andacht: Pfarrer Volker Horst.

Dienstag: 14. Januar: Freie evangelische Gemeinde Iserlohn, Barendorfer Bruch 7, Andacht: Gemeindereferent Benjamin Hennig.

Mittwoch, 15. Januar: Brunnenkirche Lössel, Brunnenweg 8, Andacht: Dr. Hans-H. Stricker.

Donnerstag, 16. Januar: Reformierte Kirche, Wermingser Straße 9, Andacht: Pastor Siegfried Ochs.

Freitag, 17. Januar: Evangelisch-freikirchliche Gemeinde Letmathe, Altenaer Straße 49, Andacht: Gemeindereferent Johannes Mellwig (Beginn 20 Uhr, Bistro 19.30 Uhr).

Gemeinsamer Abschluss ist am Sonntag, 19. Januar, 10.30 Uhr, in der Obersten Stadtkirche in Iserlohn. Die Predigt hält Pastor Jörn Fastenrath. Musik: Posaunenchor der Versöhnungskirchengemeinde unter der Leitung von Stefan Beumers und an der Orgel Kirchenmusikdirektor Hanns-Peter Springer. Gleichzeitig ist Kindergottesdienst, den Jugendreferent Daniel Stadie leitet. Interessierte sind zu allen Veranstaltungen eingeladen.