„Stand heute“ lautet die Formulierung, auf die sich der evangelische Kirchenkreis geeinigt hat. Denn was morgen ist, könne bei den rasanten Entwicklungen rund im das neuartige Coronavirus niemand sagen, erklärt Superintendentin Martina Espelöer. Täglich gibt es im Kreiskirchenamt Lagebesprechungen, um mit Ruhe und vorausschauend auf die Risiken zu reagieren. Denn das Virus hat auch den Kirchenkreis inzwischen erreicht. Ein evangelischer Kindergarten in Elsey wurde schon geschlossen. Ein Pfarrer wurde unter Quarantäne gestellt. Und intern stellt sich die Kirchenverwaltung auf das Schlimmste ein: „Wir bereiten unsere Arbeitsplätze auf Homeoffice vor“, sagt Martina Espelöer – für den Fall, dass weitere oder alle Mitarbeiter unter Quarantäne müssen.

Der Blick richtet sich auf Ostern und Konfirmationen

In der Kirche, die mit Segnungen, Handreichungen und gemeinsamem Abendmahl sehr stark auf menschliche und körperliche Nähe setzt, hat das Virus aber auch starke Auswirkungen auf die gottesdienstliche Praxis. Schon früh habe die Landeskirche Verhaltensempfehlungen zur Hygiene herausgegeben, sagt die Superintendentin, in denen es unter anderem darum geht, Händeschütteln oder das Abendmahl aus einem Kelch zu unterlassen. Jede Gemeinde müsse letztlich selbst entscheiden, wie sie mit diesen Themen umgehe, es gehe aber darum, jeden zu sensibilisieren und zur Verlangsamung der Ausbreitung beizutragen.

Grundsätzlich könne man auch auf das Abendmahl verzichten, in den Blick rückt hier aber schon jetzt der Karfreitag als höchster Feiertag, an dem das gemeinsame Abendmahl eine zentrale Rolle spielt. Hier müsse man sehr gewissenhaft mit umgehen: „Die Gemeinschaft und die Gesundheit der Älteren ist aber sicherlich wichtiger als eine korrekte Abendmahlspraxis“, sagt Martina Espelöer.

Gottesdienstabsagen hat es bisher nicht gegeben und sind auch derzeit nicht geplant. Auch geht der Blick natürlich schon weiter auf die Konfirmationsfeiern im April und Mai mit vollen Kirchen und Gästen aus ganz Deutschland und dem Ausland. Eine Entscheidung, wie damit umzugehen ist, sei derzeit noch nicht gefallen. Es sei aber wichtig, dass sich die Presbyterien in den Gemeinden schon jetzt Gedanken darüber machen. Gleiches gelte für größere Veranstaltungen wie Konzerte, über die die Gemeinden in Absprache mit den Kommunen entscheiden müssen.

Ein Gedanke macht Superintendentin Espelöer aber besonders zu schaffen. Die derzeitige Situation dränge sich so stark in den Vordergrund, dass die Menschen, die derzeit in Griechenland so große Not leiden, in den Hintergrund treten. „Wir sind aber zur Barmherzigkeit aufgerufen. Da entsteht gerade ein großer Zwiespalt.“

Verantwortungsvoll aber ohne überzogene Ängstlichkeit

Die aktuelle Dynamik rund um das Virus hat auch die katholische Kirche erfasst. Wie Pfarrer Hammer, Leiter des Pastoralverbunds Iserlohn und des Dekanats Märkisches Sauerland, sagt, habe das Erzbistum Paderborn inzwischen ebenfalls dezidierte Empfehlungen zu Hygiene und anderen Themen herausgegeben, die täglich der aktuellen Entwicklung angepasst werden. Darin werden Priester und Kommunionhelfer angehalten, vor ihrem Dienst ihre Hände zu waschen und zu desinfizieren. Für den Empfang der Heiligen Eucharistie ist demnach derzeit nur die Handkommunion ratsam. „Wegen des erhöhten Ansteckungsrisikos verlangen Kelch- und Mundkommunion besondere Vorsicht“, heißt es in dem Schreiben. Dasselbe gelte auch für den Körperkontakt wie Händeschütteln und Umarmung. Beim Friedensgruß, sagt Pfarrer Hammer, gibt es vorläufig kein Händeschütteln. Ratsam sei vorübergehend auch Zurückhaltung bei der Nutzung des Weihwasserbeckens. Außerdem solle sorgfältig mit Veranstaltungen umgegangen werden. Absagen von Konzerten und Versammlungen habe es bisher aber nicht gegeben. Auch Gottesdienstabsagen sind derzeit nicht geplant – auch nicht mit Blick auf die nach Ostern beginnenden Erstkommunionfeiern.

Im Schreiben des Bischofs heißt es ausdrücklich: „Im kirchlichen Bereich soll im Hinblick auf das neue Virus verantwortlich gehandelt, aber eine überzogene Ängstlichkeit vermieden werden.“