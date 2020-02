„Wir sind das letzte Glied in der Kette“

„Angela Merkel hat schon oft mit der Industrie verhandelt – die Industrie hat allerdings häufig gewonnen.“ Ulrich Brinck­mann, stellvertretender Kreislandwirt, ist wie so viele Landwirte gewissermaßen ein gebranntes Kind. Zu lange schon wird eine Verbesserung von Arbeits- und Abgabebedingungen für die Bauern gefordert, zu wenig ist passiert.

Das Gipfeltreffen zwischen Kanzlerin Merkel und Vertretern von Lidl, Aldi, Rewe und Edeka am Montag im Kanzleramt wertet er dennoch als einen Erfolg und direktes Ergebnis der über Monate anhaltenden Trecker-Proteste der Landwirte. „Immerhin wird jetzt über das Thema gesprochen“ – selbst in den großen abendlichen Nachrichtensendungen, meint er.

„Es ist langsam mit den Jahren immer schlimmer geworden“, sagt Brinckmann über die Praktiken der großen Handelsriesen – „und zwar in zweierlei Hinsicht“. Da wären zum einen die ständigen Angebote und Aktionen mit Dumping-Preisen, „für die ja immer jemand gerade stehen muss“. Gemeint sind die Landwirte, „denn wir stehen ja am Ende der Kette“.

Auch der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner sind die Lock- und Dumping-Angebote ein Dorn im Auge: „Zwei Kilogramm Äpfel für 1,11 Euro – wie soll so etwas funktionieren?“, äußerte sie sich in der Tagesschau.

Wer als Bauer nicht mitmache, sagt Brinckmann, der wird schnell durch einen ausländischen Produzenten ersetzt, weshalb es für die Landwirte schwer ist, gegenüber ihren Abnehmern fordernd und bestimmt aufzutreten. Milch aus Irland, Fleisch aus Übersee. Und so hätte wohl selbst ein Handelsboykott der Bauern wenig Aussicht auf Erfolg – eine Einsicht der Handelsriesen ist vonnöten.

Der zweite Aspekt, in Bezug auf den es immer schlimmer geworden sei, ist laut Brinck­mann die allgemeine Handelspraxis. „Der Einzelhandel erpresst Leistungen.“ Die Abnehmerseite mache im Grunde, was sie wolle. Waren, im Falle der Bauern verderbliche Waren, würden oft kurzfristig storniert, teilweise erst bei der Anlieferung, so höre er es immer wieder von anderen Landwirten, sagt Brinckmann.

„Was ist das für ein Handelsgebaren?“

Statt zehn Kisten einer Ware wird beispielsweise plötzlich nur noch die Hälfte abgenommen – „was ist das für ein Handelsgebaren“, fragt der Landwirt. „Vor allem, wenn man langfristig miteinander Geschäfte treiben will.“

Teil des Gipfels in Berlin war die Überlegung, diese kurzfristigen Storno-Möglichkeiten zu untersagen – ein entsprechendes Gesetz beschlossen wurde aber nicht, ebenso wenig eines über schnellere Bezahlfristen.

Verderbliche Waren sollen aber künftig spätestens 30 Tage nach der Lieferung bezahlt werden, andere Lebensmittelerzeugnisse nach 60 Tagen. Basis ist eine EU-Richtlinie, die allerdings noch in nationales Recht umgesetzt werden muss. Verbindliche Mindestpreise für Produkte sind ausdrücklich nicht vorgesehen.

Landwirt Ulrich Brinckmann wirbt neben fairen Preisen für eine stärkere regionale Orientierung beim Handel und beim Einkauf. Wer etwa wie er selbst seit 40 Jahren mit den gleichen Metzgern zusammenarbeite, habe ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. „Aldi und Lidl – die handeln anders“, sagt Brinckmann, der persönliche Kontakt fehlt – meist zum Nachteil der Landwirte.

Man müsse nun die weiteren Gespräche abwarten, sagt Brinckmann. „Es kann aber schon sein, dass wir im Frühjahr wieder fahren müssen“, sagt er im Hinblick auf mögliche neue „Trecker-Proteste“.