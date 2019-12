„Wir müssen alle Menschen im Blick haben“

Man darf wohl unterstellen, dass die Macher der Schauburg auch beim Rednerpult ein solides Modell ausgewählt haben. Der Leidenschaft eines Edmund Stoiber konnte es sich am Ende aber nicht hinreichend widersetzen. Wenn sich der frühere bayrische Ministerpräsident und Ehrenvorsitzende der CSU ein wenig in Rage redet, haut er auch schon mal mit der Faust aufs Pult. Plötzlich verabschiedete sich eine Schraube, die Deckplatte des Pults rutschte eine Etage tiefer. Diese Leidenschaft des Edmund Stoibers ist es aber auch, die den Eindruck erweckt, dass er das, was er sagt, auch so meint – und daran wirklich glaubt. Davon konnten sich am Mittwochabend in besagtem Goldsaal auf Einladung des CDU-Stadtverbandes rund 200 Gäste überzeugen, später wird er mit Standing Ovations verabschiedet.

Die Forderungen andie Politik sind massiv

Ja, die Volksparteien. Dieser Edmund Stoiber erinnert sich gerne an die Zeit, als eine starke Union und eine ebenfalls starke SPD um die besten Ideen gerungen haben. Und Deutschland habe sich ja auch bei aller Kritik toll entwickelt. Gleichwohl gebe es harsche Worte aus der Bevölkerung. Die Forderungen an die Politik seien massiv. Die Unzufriedenheit sei greifbar und spürbar. Auch oder gerade weil es heute ganz andere Formen der Kommunikation gebe. Das anonyme Netz, Shitstorms. Stoiber spricht von einer veränderten Kultur, Dispute seien aggressiver, härter und unsachlicher geworden. Die SPD ringe um ihre Existenz, aber auch CDU und CSU hätten zu kämpfen. Stoiber wirft den Blick ins europäische Ausland. Hier habe es mehrere alte Volksparteien längst zerrissen. Aggressive, nationale, ja rechte Parteien seien stärker geworden. „Das ist eine Herausforderung an uns“, sagt der 78-jährige.

Die Union müsse und wolle weiter gestalten. Klimawandel: Edmund Stoiber als lebensälterer und konservativer Politiker macht im Goldsaal keinerlei Anstalten, die drohenden Folgen kleinzureden. Er habe auch Verständnis für die Menschen, die nun auf die Straße gehen, weil sie der Auffassung seien, dass es nicht mehr soviel Zeit gebe, zu reagieren. Über den Weg, der zum Erreichen der Klimaziele führe, müsse aber gestritten werden. Nicht jeder könne mit dem Katamaran segeln, wenn er über den Atlantik müsse. Die Grünen wollten alles verbieten oder teurer machen. „Wenn die Grünen ihr Modell, die Klimaziele zu erreichen, ohne Rücksicht auf Verluste durchziehen würden, kann das zu einer Spaltung der Gesellschaft führen.“ Der Arbeiter oder der Busfahrer, dem man die paar Euro, die er monatlich beiseite legen könne, durch höhere Bepreisungen wegnehme, würde das als massiven Eingriff betrachten. Und da komme dann die Verantwortung als Volkspartei ins Spiel: „Wir müssen bei der Lösung der Probleme alle Menschen im Blick haben.“ Das sei der Unterschied zu einer Klientelpartei wie den Grünen, deren Anhängerschaft überdurchschnittlich gebildet sei und gut verdiene. Beim Erreichen der Klimaziele müsse Deutschland nicht in erster Linie auf Verbote, sondern auf technologische Innovationen setzen. „Wer wenn nicht wir soll das schaffen.“

Ein paar Seitenhiebe in Richtung SPD konnte sich Edmund Stoiber im Goldsaal nicht verkneifen. Was sei vom Gespann Esken/Walter-Borjans zu halten? Eine Saskia Esken, die als Reputation für Führungsaufgaben ihre Rolle im Landeselternrat Baden-Württemberg ins Rennen werfe, und ein ehemaliger NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans, dem das Landesverfassungsgericht seinen Haushalt kassiert habe.

Das Duo habe wesentlich damit gepunktet, die große Koalition aufkündigen zu wollen. Gerade gewählt, sehe das nun schon wieder anders aus. Vor diesem Hintergrund prophezeite Stoiber der designierten neuen SPD-Führungsspitze ein Glaubwürdigkeitsproblem.

Weltpolitik: Für Stoiber ist es unverkennbar, dass sich zwischen den USA und China etwas zusammenbraue. Europa müsse sich künftig selbst verteidigen können. Mit Verweis auf die syrischen Kurden sagte Stoiber: „Trump ist ein Partner, auf den ich mich im Zweifel nicht verlassen würde.“ Gerichtet an die aktuell politisch Verantwortlichen sagte Stoiber: „Ihr müsst aus diesem Europa keinen einheitlichen Staat machen, aber ihr müsst erreichen, dass Europa mit einer Stimme spricht.“

Ein paar Worte verliert Stoiber auch zu CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, der seinen Besuch in Iserlohn ja eingefädelt habe. Stoiber erinnert an den Deutschlandtag der Jungen Union in Inzell, auf dem Ziemiak zum JU-Vorsitzenden aufstieg. „Dieser junge Mann hat mir gefallen“, sagte Stoiber. Zu einer guten Rhetorik komme Substanz in der Sache. „Wir haben uns ausgetauscht, er hat sehr viel gefragt.“ Generalsekretär, das wisse er aus Erfahrung, sei ein schwieriger Job. Läuft es gut, würden Erfolge den Vorsitzenden zugeschrieben, laufe es mal weniger gut, schaue alles auf den Generalsekretär. „Ich wünsche Dir alles gute, du machst das sehr erfolgreich“, sagte Stoiber in Richtung Ziemiak.

Der sprach in seinem vorangegangenen Grußwort von einer Welt, die sich immer schneller verändere. Ziemiak rief das Jahr 2016 in Erinnerung: Da habe China beschlossen, Wirtschaftsmacht nummer Eins in der Welt zu werden. Im gleichen Jahr habe Donald Trump mit seiner „America First“-Doktrin die Wahl gewonnen. Und Großbritannien habe sein Brexit-Referendum abgehalten, weswegen sich Europa zuletzt überwiegend mit sich selbst beschäftigt habe. Zur großen Koalition: „Es wird keine Neuverhandlung des Koalitionsvertrages geben“, sagte Ziemiak. Es habe lange genug gedauert, bis die große Koalition überhaupt gestanden habe. „Wenn wir uns jetzt wieder für Wochen einschließen, anstatt zu regieren, wird das zu Unmut in der Bevölkerung führen.“

CDU-Stadtverbandsvorsitzender Karsten Meininghaus hatte ganz am Anfang bei der Begrüßung Edmund Stoiber als einen Politiker bezeichnet, der wie kaum ein anderer immer nah an den Menschen gewesen sei. „Die CDU in Iserlohn möchte ebenfalls Politik nah am Menschen machen.“