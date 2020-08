„Wir haben unsere Träume verwirklicht“

Iserlohn. Eine Iranerin floh mit ihren Kindern nach Deutschland, ließ sich und die Kinder taufen und ist mit Hilfe von Gemeindemitgliedern gut integriert.

„Mit 42 Jahren eine Ausbildung als Arzthelferin anzufangen, das war für die Mitarbeiter im Jobcenter ungewöhnlich. Sie waren skeptisch“, sagt Maryam Rastegaran. Und doch setzte sie sich durch und arbeitet mittlerweile seit mehr als zwei Jahren in einer Hagener Frauenarztpraxis. Die heute 44-jährige Iranerin ist im dritten Lehrjahr und freut sich über Austausch mit Menschen, einen verständnisvollen Chef und ihre nette Kolleginnen und Kollegen.

Die weltoffene Frau aus Teheran war im Jahr 2013 mit ihren drei Kindern Aida, Erfan und Borhan Aghaei aus Persien geflohen. „Ich hatte Probleme mit dem Vater meiner Kinder und sie mit ihrem Vater. Wir wollten in ein sicheres Land, ganz gleich wo.“

Ihre einjährige Flucht sei abenteuerlich gewesen, berichtet sie davon, dass sie 70.000 Euro an Schlepper für Transfers und falsche Papiere für ihre Reisen über die Türkei, Malaysia und Griechenland bis nach Deutschland bezahlen mussten.

Bereits nach zwei Jahren war sie anerkannt, weil sie sich mit Hilfe von Iserlohnerinnen und Iserlohnern integrierte. Zu ihrem Asylverfahren vor dem Verwaltungsgericht in Arnsberg begleitete sie eine Delegation der Maria-Magdalena-Kirchengemeinde aus Iserlohn, berichtet die evangelische Pfarrerin Helga Dietz. „Der Richter war platt, dass sie von so vielen Leuten aus der Gemeinde begleitet wurde. Darunter waren auch mein Ehemann sowie der Organist und die Küsterin“, erzählt Helga Dietz.

Pfarrerin Helga Dietz tauft Flüchtlinge im Beisein von Maryam Rastegaran im Martin-Luther-King-Haus. Foto: Privat

Sie hatte Maryam Rastegaran und ihre Kinder zuvor im Martin-Luther-King-Haus getauft. Die Begleiter freuten sich mit der Geflüchteten und ihren Kindern, dass sie Asyl bekommen haben und nun bleiben darf.

Maryam Rastegaran ist vielen Iserlohnern dankbar für die Begleitung in vielen Lebenslagen. Stellvertretend nennt sie im Gespräch mit unserer Zeitung Jens Keienburg von der Flüchtlingsberatung der Diakonie und Pfarrerin Helga Dietz aus der Maria-Magdalena-Kirchengemeinde und Gemeindemitglieder wie Monika Hofmann, die Patentante ihres Sohnes Erfan. „Sie sind wie eine Familie“, beschreibt die Iranerin die Gemeindemitglieder aus der Iserlohner Heide.

In der Gemeinde schnell Anschluss gefunden

Aber der Reihe nach: Nach Stationen in Neuss und Hemer-Deilinghofen wohnte die Iranerin zunächst mit ihren drei Kindern acht Monate in der Flüchtlingsunterkunft in der Bleichstraße. Dann siedelte sie in eine Wohnung am Nußberg um. Jetzt lebt sie in der Iserlohner Heide, wo sie sofort Anschluss fand an die evangelische Maria-Magdalena-Kirchengemeinde durch Engagement von Pfarrerin Helga Dietz und Pfarrer Paul-Gerhard Zywitz, die gemeinsam mit Gleichgesinnten aus der Freien evangelischen Gemeinde, der katholischen St.-Josef- Kirchengemeinde und den Mitarbeitern des Kinder- und Jugendtreffs ein Café international gründeten – mittlerweile heißt es „Q(uartier) Café“.

„Wir haben uns anfangs mit Händen und Füßen verständigt“, erzählt Monika Hoffmann, die Maryam Rastegaran im Jahr 2013 kennenlernte und seither mit ihr und ihrer Familie befreundet ist. Sie ist Teil einer WhatsApp-Freundinnengruppe neben Pfarrerin Helga Dietz und Küsterin Mirella Raik.

Maryam Rastegaran fühlt sich wohl in dieser Gemeinschaft. „Helga Dietz ist mein Engel“, gesteht sie lächelnd, dass sie und ihre Familie in vielen Dingen geholfen haben. „Sie ist nicht nur eine Pastorin, auch eine sehr gute Freundin. Ich habe vorher nie so eine gute Freundin gehabt“, sagt Maryam Rastegaran, die sich seither in der Kirchengemeinde aktiv einbringt und dort weitere Unterstützung und Freunde für sich und ihre Kinder fand. Ihre Söhne absolvierten ein Schulpraktikum bei Ehemann Klaus, einem Innenarchitekten. Und in den Sprachkursen bei der Deutschen Angestellten-Akademie Polen, Russen und andere Migranten, die Deutsch lernen.

Eine Delegation der Maria-Magdalena-Kirchengemeinde begleitete Maryam Rastegaran zu ihrem Asylverfahren vor dem Verwaltungsgericht in Arnsberg. Foto: Privat

„Die Kinder konnten perfekt Englisch und lernten unheimlich schnell Deutsch. Man merkt fast gar nicht, dass sie Ausländer sind“, berichtet Monika Hofmann, Patin von Erfan. „Aida macht seit Anfang August in einem Schwerter Ingenieurbüro eine Ausbildung zur Industriekauffrau – sie hatte das Glück, dass sie vier Zusagen für einen Ausbildungsplatz bekommen hatte“, erzählt die Mutter stolz. Die 23-jährige Aida hat in diesem Sommer ihr Abitur gemacht. „Und ihr 21-jähriger Bruder Erfan macht das Vollabitur. Er möchte zur Bundeswehr und Pilot werden“, sagt seine Patin. „Er hat einen Job. Dazu muss er ein Jahr lang Steuern bezahlen, dann bekommt er die deutsche Staatsbürgerschaft. Er macht in Sümmern einen Flugschein für Kleinflieger.“ Sein 19-jähriger Bruder Borhan besucht das Berufskolleg, er möchte Polizist werden.

„Sie sind zielstrebig, wissen, wofür sie lernen“, erzählt die Mutter, dass sie anfangs die Hauptschule besuchten, dann die Empfehlung für die Realschule bekamen und dann immer weiter kamen und gute Zeugnisse nach Hause brachten. Nach sechs Monaten habe Erfan anderen Mitschülern geholfen. Er habe auch eine deutsche Freundin gefunden.

„Ich helfe ihr bei Behördenangelegenheiten und bei der Ausbildung, beim Lernen der medizinischen Fachbegriffe und bei Anatomie und bei Deutsch und Latein, das sie für die Ausbildung braucht“, berichtet Monika Hofmann, dass Maryam hart und diszipliniert lerne. „Sie wollte beweisen, dass sie es schaffen kann. Und sie hat ihre Zwischenprüfung mit der Note drei plus gemacht. Sie kann stolz sein, zumal acht Leute durchgefallen sind. Ich finde es enorm“, lobt Monika Hoffmann.

Maryam Rastegaran engagiert sich selbst für Flüchtlinge

Sie berichtet davon, dass sich Mutter und Kinder in der Maria-Magdalena-Kirchengemeinde taufen ließen. „Als die Kinder getauft wurden, habe ich mich entschlossen, Patin für einen Sohn zu werden. Frank Strobel übernahm die Patenschaft für Borhan und ich für den anderen Sohn Erfan.“

Maryam Rastegaran engagierte sich früh als Übersetzerin in der Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Lobbe-Gebäude und war zwei Jahre als Aushilfe im Kinder- und Jugendtreff Heide-Hombruch im dortigen Café international beschäftigt. „Leider liegt das durch Corona derzeit alles brach“, bedauert Monika Hofmann. Ihr Liebesglück fand Maryam Rastegaran mit Hilfe des Internets. Seit September ist sie mit dem 42-jährigen Medientechnologen Peter Klein aus Paderborn befreundet, einem Vater von zwei Kindern im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Er lernt bereits Persisch, wie er beim gemeinsamen Besuch in unserer Redaktion erzählt.

Ihre Situation beschreibt Maryam so: „Ich habe meine Freiheit in Deutschland gefunden.“ Und mit Blick auf ihre Kinder fügt sie hinzu: „Wir haben unsere Träume hier verwirklicht. Meine deutschen Freunde haben uns dabei geholfen.“ Dazu rechnet sie auch andere Schüler, Klassenlehrer, ihren Chef und Kollegen. Ihr Freund Peter Klein unterstreicht: „Sie haben sich in wenigen Jahren so schnell integriert, wofür andere viel länger brauchen.“