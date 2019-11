Iserlohn. SPD: Politik hätte gefragt werden müssen

Wie wurde mit der Firma Maag verhandelt?

Die Nachricht, dass die Maag GmbH bereits zum Juni 2020 Iserlohn verlässt (wir berichteten) hat die heimische SPD-Fraktion „außerordentlich überrascht“, wie es in einem Brief des Fraktionsvorsitzenden Peter Leye an den Vorsitzenden des Planungsausschusses, Michael Schmitt heißt. Vor allem, „da uns bisher keine Informationen über geführte Gespräche beziehungsweise Standortverhandlungen einschließlich von Preisgestaltungen bekannt waren“.

Namens der SPD-Fraktion beantragt Leye daher den Punkt „Informationen über die erfolglosen Verhandlungen mit der Maag GmbH“ kurzfristig auf die Tagesordnung der Planungsausschusssitzung am morgigen Mittwoch zu setzen. „Wir bitten die beteiligten leitenden Mitarbeiter und gegebenenfalls auch den Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung um Darlegung der Gesprächsergebnisse mit dem Unternehmen Maag sowie die Gründe, warum diese Gespräche letztlich erfolglos blieben. Insbesondere interessiert uns die mögliche Preisgestaltung für ein neues Grundstück, die Grund sein könnte, dass das Unternehmen Iserlohn verlässt,“ schreibt Peter Leye.

Nach Auffassung der Sozialdemokraten müsse in solchen Fällen unbedingt die Politik eingeschaltet werden, um über Preiskonditionen Entscheidungen zu treffen.

Der Weggang des Unternehmens Maag führe möglicherweise zum Verlust von 80 Arbeitsplätzen und den damit verbundenen Einnahmen aus der Gewerbe- und der Einkommenssteuer.