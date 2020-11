Wie Maskenbefreite in Iserlohn die Corona-Pandemie erleben

In der Innenstadt werden sie schief angeguckt, im Supermarkt angepöbelt oder sogar gar nicht erst reingelassen. Denn: Kai Grendel und Birgit Cullen tragen keine Maske. Allerdings nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie es aus gesundheitlichen Gründen nicht können. Das belegen auch entsprechende Atteste von Fachärzten. Und dennoch erleben sie in ihrem Alltag Ausgrenzung und Ablehnung.

Birgit Cullen wünscht sich mehr Verständnis für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können. Foto: Privat

Wenn Birgit Cullen vor die Tür geht, weiß sie mittlerweile schon, was ihr blüht. Fast jeder Gang ist für sie zu einer Art Spießrutenlauf geworden. „Man wird ständig angemacht, dass man keine Maske trägt“, sagt die 60-Jährige. „Aber ich mache das ja nicht, weil ich eine Verweigerin bin.“ Sie trägt die Maske nicht, weil sie es nicht kann. Birgit Cullen leider unter der Lungenerkrankung COPD im dritten Stadium, zusätzlich hat sie bronchiales Asthma. „Das normale Laufen ist für mich schon schwierig“, erklärt sie. Jede noch so kleine Anstrengung macht sich sofort bemerkbar. „Unter der Maske zu atmen geht deswegen gar nicht.“

Geschäfte verweigern Eintritt trotz Attest

Ihr Lungenfacharzt Dr. Dirk Lange hat ihr deswegen ein Attest ausgestellt, dass bescheinigt, dass das Tragen einer Maske aufgrund ihrer Erkrankungen für Birgit Cullen nicht möglich ist. Doch auch die Bescheinigung hilft oft nicht weiter. In eine Takko-Filiale in Iserlohn habe man sie gar nicht erst reingelassen. „Eine Mitarbeiterin hat mir in einem strengen Ton gesagt, dass Takko nur ein rotes oder ein blaues Formular akzeptiert“, berichtet Birgit Cullen. Im Möbel-Discounter „Poco“ und in einer Aldi-Filiale in Hemer das Gleiche: kein Eintritt ohne Maske – trotz Attest. „Das habe ich nicht auf mir sitzen lassen.“ Birgit Cullen schreibt an die jeweiligen Unternehmenszentralen, von einigen bekommt sie eine schriftliche Entschuldigung, von anderen hat sie nie eine Antwort erhalten.

Kai Grendel ist aufgrund seiner Lungenerkrankung von der Maskenpflicht befreit. Foto: Privat

Ganz so drastische Erfahrungen hat Kai Grendel bislang noch nicht machen müssten. Lediglich vor einem Laden sei er abgewiesen worden. „Ich suche sofort den Kontakt zu den Mitarbeitern und zeigen ihnen das Attest“, erzählt er. Doch in den Supermärkten und Geschäften würde es dann ja erst richtig losgehen. „Die Leute motzen einen sofort an“, sagt der 38-Jährige der ebenfalls an COPD im dritten Stadium leidet. Oft habe er freundlich versucht, ihnen zu erklären, wieso er keine Masken tragen darf – doch das habe die wenigsten interessiert.

Bei Kai Grendel hat das mittlerweile dazu geführt, dass er sich komplett zurückzieht. „Ich gehe nur raus, wenn es gar nicht anders geht oder nur dahin, wo wenige Menschen unterwegs sind“, sagt er. „Sonst habe ich mich fast zuhause eingeschlossen.“

Durch das Nicht-Tragen der Maske fehlt auch der Schutz

Birgit Cullen, die bei Durable in der Zentrale arbeitet, geht es abseits ihres Jobs ähnlich. „Ich lebe wie ein Eremit.“ Zum einen, weil sie genug von den Konfrontationen mit wildfremden Menschen hat, vor denen sie sich täglich rechtfertigen muss. „Eigentlich geht meine Krankheit niemanden etwas an. Doch durch das Vorzeigen des Attestes entblößt man sich quasi vor allen.“ Zum anderen aber natürlich auch, um sich nicht selbst einem erhöhten Risiko auszusetzen. Denn was viele vergessen: Durch das Nicht-Tragen der Maske entfällt für Kai Grendel und Birgit Cullen natürlich auch der eigene Schutz. „Deswegen gehe ich in der Öffentlichkeit ganz gezielt noch weiter auf Abstand“, sagt Kai Grendel. „Schließlich gehöre ich zur Risikogruppe.“ Eine Infektion mit Covid-19 könnte dramatische Folgen haben.

Der Wunsch nach dem Ende der Corona-Pandemie dürfte demnach wohl bei kaum einer Gruppe so groß sein , wie bei Menschen mit Lungenerkrankungen wie bei Kai Grendel und Birgit Cullen. Denn nicht nur die Angst vor einer Infektion hätte dann ein Ende, sondern auch die Anfeindungen und Ausgrenzung wären endlich vorbei.