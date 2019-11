Wie Kultur Türen öffnen kann

Der Kirchenraum ist gesäumt von Bildern von jungen Menschen auf buntem Grund. Einige blicken ernst, andere spielen an ihren Haaren oder einer Kappe, manche lugen hinter Bäumen hervor, blicken ernst, amüsiert, schüchtern, cool oder einfach in die Ferne.

Einige der Fotografien würden wohl auf Instagram viele „Likes“ einsammeln. Doch das werden sie wohl nicht, denn die Bilder zeigen junge Gefangene aus der JVA Iserlohn in Drüpplingsen, die im Rahmen der „Knastkulturwoche“ bei dem Projekt „Das Schöne in mir“ mitgewirkt haben. Die meisten von ihnen wollen ihre Gesichter nicht öffentlich zeigen. Einen möglichen Neustart nicht gefährden.

„Likes“ wird es also keine geben, doch das Projekt hier erfüllt einen ähnlichen Zweck. Nämlich ein Baustein zu sein beim Aufbau eines Selbstwertgefühls, eines Selbstbewusstseins, soll helfen die Fähigkeit weiterzuentwickeln, mit anderen zusammenzuarbeiten, Geduld zu haben, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Denn ob straffällig oder nicht: Diese jungen Menschen hier haben im Prinzip ihr gesamtes Leben noch vor sich.

Neben Fotografie gibt es Musik, Theater und mehr

Alltagsszenen in Schwarz und Weiß: Für das Projekt „Licht und Schatten“ fotografierten junge Gefangene Eindrücke des täglichen Lebens. Foto: Tim Gelewski

Das beschriebene Projekt war nur eines von mehreren, die jetzt im Vorfeld der zweiten Knastkulturwoche unter dem Motto „Kultüröffner“ mit externer Begleitung erarbeitet wurden. Organisiert hatte das Ganze in Drüpplingsen in diesem Jahr Susanne Wiethaup vom Sozialen Dienst der JVA. „Es ist eine der wenigen Möglichkeiten, hier etwas koedukativ zu gestalten“, sagt die Organisatorin. Angesichts der Tatsache, dass seit vergangenem Jahr auch junge Frauen in Drüpplingsen untergebracht sind, habe das Ganze diesmal ein „größeres Volumen“ was die Absprachen anbelangt, sagt sie.

Am Samstag und Sonntag gibt es zunächst zwei Präsentationen für angemeldete Gäste im Kirchenraum der JVA. Am Samstag spielt hier die Schwerter Band „The Racoon“ ein paar Cover-Songs. Einige junge Gefangene spielen eine Passage aus Hamlet, außerdem gibt es eine kleine Akrobatik-Vorführung.

Auch im Hof und im „Lichtblick“, einer Art Café in der JVA, sind weitere Bilder ausgestellt. Für das Projekt „Licht und Schatten“ wurden in Schwarz und Weiß von den Projektgruppen Stillleben aus dem JVA-Alltag fotografisch eingefangen. Begleitet hat das Ganze der Iserlohner Fotograf Jörg Meier von den „Selfiegrafen“ für den Verein LAG Kunst und Medien NRW. Meier beschäftigt sich beruflich mit kultureller Bildung. „Bisher allerdings habe ich eher mit Opfern gearbeitet. Ich wollte mal die Seiten wechseln und mit Tätern arbeiten“, sagt er.

Freute sich über eine gelungene Veranstaltung: Organisatorin Susanne Wiethaup. Foto: Tim Gelewski

Das Ergebnis findet Meier sehr positiv. Die Jungs hier inszenierten Muskeln und Stärke, die Mädchen eher gutes Aussehen – die Zusammenarbeit mit beiden (getrennten) Gruppen sei das aber gleichermaßen unproblematisch gewesen. „Es geht um Empowerment“, sagt er, also der Übertragung von Verantwortung.

„Manche gehen im Knast kaputt“, sagt Sami, 19, der hier gleich bei mehreren Projekten mitgemacht hat und seit fast vier Jahren wegen Körperverletzung und räuberischer Erpressung einsitzt. „Bei den Projekten lernt man andere Facetten des Lebens kennen, Geduld haben und ruhig zu bleiben. Es gibt so viele schöne Seiten im Leben. Man darf sein Lachen nie verlieren“, sagt er.