Wie der etwas andere Kabarett-Abend im Parktheater ablief

Iserlohn. „Storno“ holt im Parktheater zum kabarettistischen Rundumschlag aus. Ein wilder Ritt durch die Corona-Pandemie

An zwei Sachen herrschte an diesen beiden Abenden im Parktheater wahrlich kein Mangel: Platz und gute Laune! Die neuen verschärften Corona-Regeln sorgten dafür, dass die Besucher jetzt noch mehr Raum für sich hatten, das Kabarett-Trio „Storno“ aus Münster sorgte dafür, dass es ein Abend voll lauter Lacher, leiser Momente und intelligentem Witz wurde, der einen gleichsam beschwingt-befreit nach Hause schweben ließ.

Das lag auch an der Wohnzimmer-Atmosphäre im Großen Saal: Parktheater intim – das geht auch ohne Schlappen, Jogginghose und Chips-Tüte. Die neue „Corona-Freiheit“ hat auch etwas für sich: Selten so ungestört – und ungehört – vor dem Beginn mit dem Begleiter, der Begleiterin, geplaudert. Hört ja keiner! Daran könnte man sich gewöhnen.

Im Kleinen anfangen und dann zum Großen vorstoßen

Genauso wie an die ironischen Seitenhiebe und den eiskalt-entlarvenden Blick, mit dem „Storno“ Gesellschaft, Politik und Wirtschaft sezieren. Harald Funke, Thomas Philipzen und Jochen Rüther fangen im Kleinen an („Ich unterschreibe im Restaurant immer mit dem Mund! Wer weiß, wer den Stift vorher in der Hand gehabt hat!“) und arbeiten sich dann zum großen Ganzen vor. Da geht es um die Pandemie-Wampe („Corona im Speck-Mantel“), Test-Urlauber nach dem Lockdown auf Mallorca („Wen hätten die sonst nehmen sollen? Wir Westfalen sind die besten Abstandshalter!“), die Ernst-Huberty-Gedächtnis-Frisur als Folge der friseurlosen Zeit („Oben nichts, rechts ein Meter – und dann . . . einmal rüber mit dem Lappen“), die negativen Folgen von Reizdarm-, Rückenpflaster und Vitaminwerbung vor der Tagesschau und Erlebnisse im Homeoffice.

Auch das Homeschooling haben Funke, Philipzen und Rüther am eigenen Kind erlebt, ihr Fazit: „NRW ist das Digital der Tränen!“ oder: „Bezüglich Digitalisierung sind bei uns die Gummistiefel noch aus Holz!“ Armin Laschets zögernd-zaudernden Politikstil in der Corona-Krise parodieren „Storno“ mit einer Version des Vaya con dios-Hits „Nah neh nah“. Daraus wird dann: „Ich sage hü, hott. Ich mach drei Schritte vor, dann wieder zurück – Schule auf, dann wieder zu!“ Auch der bayerische Ministerpräsident bekommt sein Fett weg. Tenor: „Markus Söder baut schon an seinem eigenen Neuschwanstein. Ich habe extra Geld gesammelt für die Vertiefung des Starnberger Sees – jeder soll seine Chance bekommen!“ Das klingt bitterböse, ist aber gar nicht so gemeint. Schließlich treffen hier Profi-Humor-Schaffende auf Profi-Politiker und mit Philipp Amthor, dem „ersten frühpensionierten Kommunionskind der CDU“ hat das Trio fast schon Mitleid.

Klopapier als Krisenwährung und die Rettung des Planeten

Von der Corona-Polonaise in Zeiten des Nicht-Karnevals („Jeder packt sich selbst an die Schulter und dreht sich im Kreis“) schaffen „Storno“ problemlos den Sprung zur Gesellschaftskritik („Klopapier ist eine Art Krisenwährung, so wie Gold. Das gibt Sicherheit!“) und zu „Fridays for Future“: „Wir sagen: Wenn der Planet mal hin ist, dann hilft Heulen auch nicht mehr. Es geht ja auch keiner mit der Currywurst zum Tierarzt und sagt: ,Kann man da noch was machen?‘“ Im Schnelldurchgang entlarven „Storno“ die wirre Gedankenwelt der QAnon-Verschwörungstheoretiker – und kochen ganz nebenbei noch eine Möhrensuppe von Attila Hildmann Ihr Rat an alle: „Habt mehr Schaum im Glas und nicht nur im Kopf!“ Dafür gab’s vom Publikum viel Applaus und zwei Zugaben von Storno.