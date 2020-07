Werte nicht als Schwert gegen andere nutzen

Brüssel/Brilon/Iserlohn. Dr. Peter Liese weiß, wie fragil die Europäische Union und die Weltlage sind. Aber auch, dass manchmal Klartext geredet werden muss

Seit Mittwoch hat die deutsche Kanzlerin Angela Merkel für die Europäische Union – bildlich gesprochen – die Krone auf. Auf ihrer Präsidentschaft und vor allem auf ihren Fähigkeiten zum diplomatischen Vermitteln, bei gleichzeitiger Beibehaltung einer nachvollziehbaren Linie, ruhen auch in vielen Mitgliedsländern große Hoffnungen. Dr. Peter Liese, politisch ein echtes sauerländisch-westfälisches Urgestein, ist seit 24 Jahren für die Christdemokraten im EU-Parlament aktiv, hat unter anderem die „Volksgesundheit“ und die „Lebensmittelsicherheit“ auf seiner Visitenkarte stehen. Themen, die aktueller nicht sein könnten. Und doch wollen wir heute erst noch einmal über „Europa an sich“ sprechen.

Herr Dr. Liese: Krach mit England, Krach mit Amerika, Krach mit China, Krach mit Russland – hat die EU eigentlich irgendwo auf der Welt noch echte Freunde und Partner? Oder sagen wie besser „Vertraute“?

Es gibt in der Tat viel Ärger, aber die Europäische Union hat viele Verbündete. Erstens sind wir die Region der Welt, die am stärksten mit allen internationalen Organisationen, wie zum Beispiel UNO und WHO, zusammenarbeiten. Zweitens haben wir es zum Beispiel beim Thema Impfstoffe geschafft, eine weltweite Allianz mit fast allen Partnern zu schmieden, von Kanada über Großbritannien und Saudi-Arabien bis China.

Hat sich Europa mit seinem Wachstum auf inzwischen 27 Mitgliedstaaten in den letzten Jahren tatsächlich gestärkt oder hat es sich am Ende nur mit einer unkalkulierbaren Risiko-Gruppe von „Sozialfällen“ und „Pflegebedürftigen“ umgeben?

Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Erweiterung der Europäischen Union nach Osten richtig war, aber wir haben vielleicht einiges zu schnell gemacht. Ich war schon damals der Meinung, dass Rumänien und Bulgarien nicht zu schnell aufgenommen werden sollten. Jetzt müssen wir aus den Fehlern lernen. In dieser Wahlperiode dürfen wir gar kein weiteres Land aufnehmen und auch in der nächsten Periode können die Länder des westlichen Balkans nur dann in die EU kommen, wenn sie tatsächlich die Kriterien erfüllen. Wir müssen ihnen aber die Perspektive aufrechterhalten, da sonst Russland und China dort ihre Chance wittern.

Pandemien wie „Corona“ kann man eigentlich nicht vorhersehen oder planen. Wäre die europäische Entwicklung der letzten zehn Jahre beim Thema „einheitlicher Kurs“ und „Solidarität“ aber dennoch eine andere gewesen, wenn man den Planspielen, die es ja offenkundig – insbesondere seit 2012 in Deutschland – tatsächlich gab, am Ende mehr Bedeutung beigemessen hätte?

Ich finde es müßig über die Vergangenheit zu reden. Entscheidend ist, dass wir jetzt aus den Fehlern lernen und sowohl für eine zweite Welle, die ich eher für wahrscheinlich als ausgeschlossen halte, als auch für weitere Pandemien besser vorbereitet sein müssen. Ich bin sehr froh, dass meine Fraktion in dieser Woche einstimmig ein Papier zur Gesundheit angenommen hat, bei dem dieser Gedanke im Mittelpunkt steht, mit vielen konkreten Vorschlägen.

Kritiker unterstellen der EU gern ein Zwei-Klassen-System. Gewinner und Verlierer, arme und reiche Staaten und Bürger, Länder mit und ohne Hoffnung, Gebildete und Abgehängte. Natürlich will man das wahrscheinlich auch langfristig beischleifen, aber ist das nicht wirklich auch derzeit die aktuelle Realität? Und ist der „Beischliff“ überhaupt realistisch möglich?

Ich halte diese These von den Gewinnern und Verlieren für absolut verfehlt. Die Europäische Union ist kein Null-Summen-Spiel, sondern sie ist für uns alle unverzichtbar. In der komplizierter gewordenen Welt können wir uns nur gemeinsam gegenüber China oder auch Präsident Trump durchsetzen. Deutschland profitiert wie kein anderes Land vom europäischen Binnenmarkt. Das wissen leider unsere Partner in Europa besser als wir selber. Weil wir profitieren, ist es auch wichtig, dass wir ärmere Länder unterstützen, damit sie wirtschaftlich auf die Beine kommen.

Deutschland und Österreich kommen mit einem hellblauen Auge bei Corona davon, Italien und Spanien erleiden menschliche Katastrophen – führen solche Unterschiede nicht eher bei den Bürgerinnen und Bürgern dazu, dass sie an den eigenverantwortlichen Staatenlösungen auch weiterhin festhalten möchten?

Am Anfang der Corona-Pandemie haben die Staaten wirklich nur auf sich geschaut, und auch wir in Deutschland haben zum Beispiel mit einem Exportverbot für Masken, während in Italien massenhaft Leute starben, Fehler gemacht. Ich fand es sehr stark, dass Ursula von der Leyen sich bei Italien entschuldigt hat, aber dann hat sich vieles gebessert. Ich bin besonders stolz darauf, dass ich ein Beitrag leisten konnte, dass italienische Patienten in Deutschland behandelt wurden. Wir sind jetzt auf einem guten Weg und es besteht ein breiter Konsens, dass wir nur gemeinsam aus der Krise kommen und zukünftig ähnliche Krisen vermeiden können.

Den Menschen der EU wird deren Existenz und vor allen deren weiteres Zusammenrücken als in ihrem Sinn, als unausweichlich und auch als sinnhafteste Lösung gepredigt – haben Sie den Eindruck, dass sich die Menschen in diesen Zeiten damit überhaupt erreichen lassen?

Ein eindeutiges Ja. Die hohe Wahlbeteiligung bei der Europawahl und die Tatsache, dass die AfD schlechter abgeschnitten hat als bei der letzten Bundestagswahl, zeigen, dass die Menschen Europa unterstützen. Das heißt nicht, dass wir keine Fehler machen und natürlich gibt es auch weiterhin Bereiche, in denen die Mitgliedstaaten besser wissen was zu tun ist, als die EU. Aber die Krise hat vor allem gezeigt, dass wir besser zusammenarbeiten müssen. Ein Beispiel, an dem das im Moment besonders deutlich wird, ist die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten gegen das Corona-Virus. Europäische Forschungszusammenarbeit ist in diesem Bereich unverzichtbar. Und falls ein Impfstoff oder ein Medikament zunächst in den USA entwickelt wird, hilft nur ein geschlossenes Auftreten der EU um zu verhindern, dass wir von diesem Fortschritt ausgeschlossen werden.

Wenn ich einem Verein oder einer Organisation beitrete, verpflichte ich mich, aktiv im Sinne der Werte eben dieser Gruppierungen unterwegs zu sein, diese zu meinen Werten zu machen. Ist das tatsächliche Toleranz oder Ohnmacht, wenn ich zum Beispiel in Europa zwischen Orbán und Merkel einen ganzen Werte-Fächer akzeptiere?

Das Verhalten der ungarischen und auch der polnischen Regierung ärgert mich sehr und ich habe dem Chef der ungarischen Fidesz-Abgeordneten im EU-Parlament diese Woche noch einmal energisch ins Gewissen geredet. Ich glaube wir müssen in Zukunft die Vergabe von EU-Mitteln stärker an die Einhaltung der gemeinsamen Werte, wie zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit, binden, und dabei sind wir auf einem guten Weg. Auf der anderen Seite müssen wir auch selbstkritisch sein. Dass zum Beispiel Flüchtlinge in Europa auf die Länder verteilt werden, hat Deutschland bis 2015 massiv bekämpft. Erst als wir selber ein Problem hatten, haben wir das gefordert. Europäische Werte taugen aber dann nichts, wenn man sie immer nur als Schwert gegen andere und nicht als Anforderung an sich selbst einsetzt.

Halten Sie – in welcher Zukunft auch immer – aus wirtschaftlichen Gründen und um einen amerikanischen Präsidenten wie Trump in Schach zu halten eine politische Achse „Brüssel – Peking“ für denkbar? Oder gar für nötig?

Zunächst einmal müssen wir unmissverständlich deutlich machen: Die Art und Weise, wie in China die Menschenrechte mit Füßen getreten werden und wie zum Beispiel die Demokratiebewegung gerade in Hongkong zerstört wird, ist völlig inakzeptabel. Das schließt aber nicht aus, dass wir mit China dort zusammenarbeiten, wo es dringend erforderlich ist, zum Beispiel beim Klimaschutz. Wir können das Weltklima nur retten, wenn neben der Europäischen Union auch andere mitmachen, und China ist nun einmal in absoluten Zahlen der größte Verursacher von Klimagasen. Und darüber hinaus setze ich sehr darauf, dass wir im November in Washington einen Regierungswechsel bekommen. Die USA sind unseren Grundsätzen immer noch sehr viel näher und ich hoffe, dass dies mit einem neuen Präsidenten auch wieder deutlicher wird.

Trump schlägt – offenbar unabgestimmt mit den anderen Partnern der G7 – eine neue Gipfelrunden-Zusammensetzung vor beziehungsweise kündigt deren für ihn offenbar bereits beschlossene Einladung an. Viel mehr Affront gegen die restlichen G6 geht nicht, oder?

Natürlich ist das ein Affront, aber ich wäre froh, wenn das das Schlimmste wäre, was wir bei Trump zu beklagen hätten. Sein völlig inakzeptabler Umgang mit der Corona-Krise bis hin zu der Empfehlung, Desinfektionsmittel zu trinken, und die Art, wie er angesichts des Todes von George Floyd die Menschen in den USA gegeneinander aufhetzt, halte ich persönlich für viel schlimmer.

Im Moment demonstriert Europa für Rassen-Gerechtigkeit in den USA. Fordert dort ein radikales Umdenken. Aber es scheint eben nicht nur um Solidarität mit den amerikanischen Protestierern zu gehen. Ist Rassen-Ungerechtigkeit in Europa ein schwelendes Risiko-Thema, das die USA-Entwicklung auch hier hochgespült wird?

Ich finde, wir sollten die Dinge nicht vermischen. Das was in den USA immer wieder passiert, dass offensichtlich Menschen nur wegen ihrer Hautfarbe von Polizisten getötet werden, ist eine Katastrophe, die wir nicht kleinreden dürfen, indem wir sie mit berechtigter Kritik an Missständen in Europa in Deutschland und Europa gleichsetzen. Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe oder Herkunft ist immer inakzeptabel, aber ich finde es schon ein bisschen übertrieben, wenn sich Menschen jetzt entschuldigen, weil sie dunkelhäutige Menschen auf Englisch ansprechen, einfach aufgrund der manchmal irrigen Annahme, dass sie nicht in Deutschland aufgewachsen sind.

Was kann Deutschland tun, um Europa bei einem ökologischen Neuanfang zu unterstützen oder auch um auf dem Gebiet Zeichen zu setzen?

Für mich ist es von herausragender Bedeutung, dass Deutschland in der Ratspräsidentschaft den „Green Deal“ unterstützt. Die Frage ist nicht, was Deutschland alleine tut, sondern was wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern tun, denn keines der Umweltprobleme macht an nationalen Grenzen halt. Und wenn wir im Klimaschutz erfolgreich sein wollen, müssen wir als EU geschlossen auftreten. Da haben wir, trotz aller Unzulänglichkeiten, schon eine Menge erreicht. Der Klimaberater des amerikanischen Ex-Präsidenten Barack Obama sagte vor unserem Umweltausschuss wörtlich, ohne die Europäische Union gebe es kein Pariser Klimaschutzabkommen. Aber wir wissen eben auch, dass die in Paris festgelegten Ziele der einzelnen Staaten und Staatengemeinschaften nicht ausreichen um den gefährlichen Klimawandel zu verhindern. Deswegen müssen alle, auch die Europäische Union, jetzt mehr tun.

Stichwort Klimaschutz: Der Vorsitzende der EVP-Fraktion Manfred Weber möchte die Klimaschutz-Pläne der EU zugunsten einer Wirtschafts-Konsolidierung verschieben. Teilen Sie diesen Zukunfts-Ansatz?

Manfred Weber hat auf einen wichtigen Punkt hingewiesen, nämlich, dass wir durch die Wirtschaftskrise eine neue Situation haben. Viele Firmen können übertriebene bürokratische Umweltauflagen in der jetzigen Situation wahrscheinlich nicht erfüllen. Aber ich betone einen anderen Aspekt und habe das Manfred auch in zwei persönlichen Gesprächen nach Erscheinen seines Interviews gesagt. Die jetzige Situation bietet auch Chancen für den Klimaschutz. Wir haben alle gelernt, dass man nicht mehr wegen eines halbstündigen Meetings quer durch Europa fliegen oder mit dem Auto fahren muss. Videokonferenzen werden in Zukunft eine größere Rolle spielen, und dadurch sparen wir Transportemissionen. Und wenn wir den Wiederaufbaufond in Europa für zukunftsgerichtete Investitionen einsetzen, können wir viel für den Klimaschutz tun. Ich glaube das schulden wir der jungen Generation, denn wenn wir jetzt eine Menge Schulden machen, dann sollte das Geld zumindest so investiert sein, dass wir in Zukunft eine zukunftsfähige und saubere Industrie haben. Das heißt, wir müssen bei der Wahl der Mittel genau überlegen. Klimaschutz bleibt für mich ganz oben auf der Tagesordnung und das sage ich auch ausdrücklich nach Rücksprache mit meinem Fraktionsvorsitzenden als umweltpolitischer Sprecher der EVP.