Werner Jacobi: Ein Stück Iserlohner Nachkriegsgeschichte

Iserlohn. In Rahmen der Vortragsreihe „Lebensläufe im 20 Jahrhundert“ stellte Wolf R. Seltmann den Iserlohner Politiker Werner Jacobi vor.

Mit dem Namen Werner Jacobi verbinden die meisten Iserlohner wohl den Platz auf der Dachplatte über Kaufland im Stadtzentrum. Am 25. Oktober 1988 hatte der Hauptausschuss der Stadt Iserlohn beschlossen den Platz nach ihn zu benennen. Man glaubte, mit dem Platz eine bedeutende Iserlohner Persönlichkeit ehren zu können. Werner Jacobi sei als der erste nach dem Zweiten Weltkrieg frei gewählte Bürgermeister eine solche Persönlichkeit. Zudem hatte man die Hoffnung, dass dem Platz eine zentrale Rolle zugeschrieben werde, diese hat sich nicht bestätigt.

Diskussion um den Namen „Werner-Jacobi-Platz“

„Man mag sich fragen, ob Werner Jacobi wirklich die historische Bedeutung zukommt, die es rechtfertigt, einen Platz nach ihm zu benennen“, merkte Wolf R. Seltmann jetzt zu Beginn seines Vortrages im Stadtarchiv an. Eine Diskussion um den Namen hätte es zuvor schon häufiger gegeben. „Gewiss gehörte Werner Jacobi nicht zur ersten Riege der Politiker, die in der Nachkriegszeit eine wichtige Rolle gespielt haben“, erklärte er.

Dennoch lohnt sich ein Blick auf die Biografie, denn Werner Jacobi war nicht nur Oberbürgermeister in Iserlohn, sondern auch Landtagsabgeordneter und Bundestagsabgeordneter, Beigeordneter im Deutschen Städtetag und später Geschäftsführer des Verbandes Kommunaler Unternehmen. Er war als stellvertretender Chefredakteur der Westfälischen Rundschau und als politischer Schriftsteller aktiv, zudem schrieb er Leitartikel für die „Demokratische Gemeinde“.

Geboren wurde Werner Jacobi am 18. Januar 1907 in Dortmund. Sein Vater Wilhelm Jacobi war Bürovorsteher und später Bürgermeister in Langendreer, seine Mutter stammte aus der jüdischen Familie Illfelder aus Iserlohn.

Studium der Rechts- und Staatswissenschaften

Nach seinem Abitur (1926) studierte Werner Jacobi zunächst Rechts- und Staatswissenschaften in Freiburg, mehrere Universitätswechsel an die Hochschulen in Berlin, Heidelberg und Bonn folgten. Die erste juristische Staatsprüfung legte er 1931 ab und begann sein Gerichtsreferendariat beim Amtsgericht Witten. „Dieses konnte er nicht zu Ende bringen, weil er als Jude aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums aus dem Staatsdienst entlassen wurde“, berichtete Seltmann.

Werner Jacobi: Kampf für den Widerstand

Jacobi, der seit seinem 16. Lebensjahr Mitglied der SPD war, ging nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in den Widerstand. 1939 wurde er wegen Hochverrats zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt und anschließend ins Konzentrationslager nach Sachsenhausen überstellt, später ins Vernichtungslager Groß-Rosen im heutigen Polen gebracht. Im Januar 1944 wurde er ins Zwangsarbeiterlager Hersbruck bei Nürnberg, einem Außenlager Flossenbürgs überstellt, wo für die Rüstungsindustrie gearbeitet wurde. Im April 1945 wurde das Lager geräumt.

Nach dem die Amerikaner das Lager befreit hatten, führte Werner Jacobi der Weg nach Iserlohn. Am 20. Juli 1945 ernannte ihn die Militärregierung zum Landrat des Landkreis Iserlohn. Bei den Kommunalwahlen im Jahr 1946 wurde er vom Rat der Stadt zum ersten Oberbürgermeister von Iserlohn gewählt – jedoch nicht direkt. Die gewählten Sozialdemokraten nahmen die Wahl an, so dass er nachrücken konnte.

Das Amt des Oberbürgermeisters übte er bis 1948 aus, bis 1950 arbeitete er als Stadtverordneter im Rat der Stadt weiter. Außerdem war er seit 1947 im NRW-Landtag, wo er an der Verfassung des Landes mitarbeitete. Außerdem wurde er zum „Staatskommissar zur Bekämpfung von Korruption und Misswirtschaft in Verwaltung und Wirtschaft einschließlich der Landwirtschaft“ ernannt. Von 1949 bis zu seinem Tode im Jahr 1970 war er auch Mitglied des Deutschen Bundestages.

Werner Jacobi starb am 5. März 1970 an den Folgen einer Darmoperation.